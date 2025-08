No Aldi e por menos de 3 euros: o nosso novo essencial para dias de muito calor

Com as temperaturas a subir, o Aldi tem a solução ideal para enfrentar o calor sem complicaçõe - e nós já usamos. A marca lançou um spray de água refrescante, perfeito para os dias mais quentes do verão.

Leve, prático e fácil de transportar, este acessório é ideal para quem anda sempre com o calor atrás, seja na praia, nos transportes, num festival ou simplesmente em casa.

O objetivo é simples: proporcionar uma sensação imediata de frescura, onde quer que esteja. E o melhor? Está à venda por apenas 2,99 euros.

Veja aqui: