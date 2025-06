Ainda usa um guarda-sol assim na praia? Novidade do Aldi vai mudar o nosso verão

Estendal do Aldi acaba com uma das tarefas domésticas mais irritantes de sempre

Nestes dias de calor só pensamos numa coisa: ir para a praia. No entanto, com as temperaturas elevadas nunca devemos esquecer do mais essencial: um guarda-sol. Especialmente quando se tem crianças e, ainda assim, se quer aproveitar o dia na praia com alguma sombra.

A partir deste sábado, vai estar à venda no Aldi um guarda-sol 2 em 1 da marca CRANE, perfeito para quem quer sombra nestes dias de calor e não são iguais aos guarda-sóis tradicionais.

Este modelo, converte-se em iglu, oferece uma cobertura de 220 x 210 cm, sendo ideal para proteger toda a família do sol. Com design prático e funcional, inclui ainda uma estrutura que facilita o ajuste e adaptação ao solo. Está disponível por 24,99 euros e promete esgotar rapidamente, uma vez que é uma novidade desta campanha de verão.

O guarda-sol está disponível em duas cores: verde e cor-de-rosa. Percorra a galeria acima e veja este guarda-sol que vai mudar o seu verão.