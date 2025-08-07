Facebook Instagram
Dicas

É assim que deve escolher a melancia ideal para levar para casa

Nada diz verão como uma melancia doce e fresca. Mas como saber se está mesmo no ponto certo? Estas dicas ajudam a escolher a melancia perfeita, sem surpresas à chegada a casa
IOL
Hoje às 13:32
Melancia Foto Sahand Babali, Unsplash
Melancia Foto Sahand Babali, Unsplash
Fez arroz de tomate e ficou empapado? É assim que deve fazer para ficar solto e cremoso

A melancia é, para muitos, a fruta preferida do verão: refrescante, leve e naturalmente doce. Seja em fatias, saladas, smoothies ou até em cocktails, esta fruta conquista pela versatilidade e sabor. No entanto, nem sempre é fácil acertar na escolha, uma melancia demasiado madura pode comprometer a experiência.

Para facilitar a tarefa,  o site Delish revela seis dicas práticas que ajudam a identificar uma melancia no ponto ideal:

1. Observar o caule
O estado do caule revela muito sobre a maturação da melancia. Um caule seco e castanho indica que a fruta foi colhida no momento certo. Por outro lado, um caule verde ou manchas brancas na casca sugerem que foi apanhada ainda verde.

2. Evitar o brilho excessivo
Embora uma casca brilhante possa parecer mais apelativa, uma melancia com aspeto baço costuma estar mais madura. O brilho excessivo é sinal de que ainda não atingiu todo o seu potencial de sabor.

3. Procurar a mancha amarela
Na base da melancia deve existir uma mancha amarelada, conhecida como “mancha de campo”, que resulta do contacto com o solo durante o crescimento. Uma cor amarela intensa indica uma boa maturação. Se for branca, é provável que ainda esteja verde; se for alaranjada, pode estar demasiado madura.

4. Verificar marcas naturais
Pequenas manchas secas ou padrões em forma de teia são sinais positivos. Indicam que a fruta foi bem polinizada, o que normalmente resulta numa melancia mais doce. No entanto, cortes, perfurações ou zonas amassadas devem ser evitados.

5. Avaliar o peso
Uma boa melancia deve parecer pesada para o seu tamanho. Como é composta maioritariamente por água, o peso é um indicativo da sua suculência. Se parecer leve, pode estar seca por dentro.

6. Ouvir o som
Ao dar uma palmada suave na melancia, deve ouvir-se um som oco e firme. Sons abafados ou “moles” costumam indicar que a fruta não está no ponto.

RELACIONADOS
Fez arroz de tomate e ficou empapado? É assim que deve fazer para ficar solto e cremoso
Sem ideias do que levar para comer na praia? Estes snacks são saudáveis e frescos
Fez Bacalhau à Brás e ficou seco? É isto que deve fazer para ficar no ponto e saboroso
Há 6 sítios na cozinha nos quais nunca deve colocar a air fryer
Este bolo de maçã e noz é delicioso e super fácil de fazer. Espreite a receita
Mais Vistos
00:04:19
Big Brother
Avião sobrevoa Malveira e a mensagem deixou Miranda e Leitão de boca aberta
tvi
00:01:13
Dois às 10
Insólito: Em direto, cantor esqueceu-se de cantar e deixou Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz sem reação
tvi
00:03:29
Big Brother
Catarina tenta fazer as pazes com Afonso, mas acaba por se afastar: «Fui tratada como um cão»
tvi
00:08:33
Big Brother
Catarina abre o seu coração para Dudu mas... Afonso esteve a ouvir tudo
tvi
Destaques IOL
Tragédia
Família de 5 morre num trágico acidente de automóvel. Três eram crianças entre os 2 e 12 anos
Calor
Calor extremo exige mais hidratação: saiba a quantidade de água que deve beber por dia
Receitas
Este bolo de maçã e noz é delicioso e super fácil de fazer. Espreite a receita
Perder peso
Perder 4 kg em duas semanas? É possível com estes três hábitos simples
Mais Lidas
Elina Svitolina
"Espero que a Rússia mate todos os ucranianos": tenista ucraniana enfrenta mensagens de ódio, culpa apostadores "vergonhosos"
cnn
Benfica
Benfica faz nova abordagem ao Manchester United por Antony
maisfutebol
Dois às 10
Areia branca e piscinas flutuantes: o paraíso português que está a conquistar todos os visitantes
tvi
Basquetebol
Basquetebol: Neemias lesionado na derrota de Portugal contra Espanha B
maisfutebol
Incêndios
Vídeos impressionantes mostram banhistas presos em praia a arder sem rota de fuga. Mais de 100 retirados de barco
Sporting
«A todos os adeptos do Sporting: saibam que ganharam um grande jogador»
maisfutebol