É assim que deve escolher a melancia ideal para levar para casa

Fez arroz de tomate e ficou empapado? É assim que deve fazer para ficar solto e cremoso

A melancia é, para muitos, a fruta preferida do verão: refrescante, leve e naturalmente doce. Seja em fatias, saladas, smoothies ou até em cocktails, esta fruta conquista pela versatilidade e sabor. No entanto, nem sempre é fácil acertar na escolha, uma melancia demasiado madura pode comprometer a experiência.

Para facilitar a tarefa, o site Delish revela seis dicas práticas que ajudam a identificar uma melancia no ponto ideal:

1. Observar o caule

O estado do caule revela muito sobre a maturação da melancia. Um caule seco e castanho indica que a fruta foi colhida no momento certo. Por outro lado, um caule verde ou manchas brancas na casca sugerem que foi apanhada ainda verde.

2. Evitar o brilho excessivo

Embora uma casca brilhante possa parecer mais apelativa, uma melancia com aspeto baço costuma estar mais madura. O brilho excessivo é sinal de que ainda não atingiu todo o seu potencial de sabor.

3. Procurar a mancha amarela

Na base da melancia deve existir uma mancha amarelada, conhecida como “mancha de campo”, que resulta do contacto com o solo durante o crescimento. Uma cor amarela intensa indica uma boa maturação. Se for branca, é provável que ainda esteja verde; se for alaranjada, pode estar demasiado madura.

4. Verificar marcas naturais

Pequenas manchas secas ou padrões em forma de teia são sinais positivos. Indicam que a fruta foi bem polinizada, o que normalmente resulta numa melancia mais doce. No entanto, cortes, perfurações ou zonas amassadas devem ser evitados.

5. Avaliar o peso

Uma boa melancia deve parecer pesada para o seu tamanho. Como é composta maioritariamente por água, o peso é um indicativo da sua suculência. Se parecer leve, pode estar seca por dentro.

6. Ouvir o som

Ao dar uma palmada suave na melancia, deve ouvir-se um som oco e firme. Sons abafados ou “moles” costumam indicar que a fruta não está no ponto.