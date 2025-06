Esta 'engenhoca' acaba com um pequeno pesadelo na praia. E vende-se numa das lojas mais baratas do país

Praia fluvial das Azenhas d'El Rei, no Alandroal

Praia do Creiro: um sonho à beira de Lisboa

Adeus, casacos de malha sem graça. Da Zara à Primark, encontrámos as opções mais giras para noites frescas

Adeus, casacos de malha sem graça. Da Zara à Primark, encontrámos as opções mais giras para noites frescas

Ir à praia e ter de espalhar protetor solar à mistura com os grãos de areia é daquelas coisas que ninguém gosta e que nos irrita. No entanto, descobrimos o produto perfeito para acabar com este problema.

O Sunscreen Roller está à venda na Normal e promete tornar a aplicação de protetor solar uma tarefa simples, rápida e - o mais importante - sem grãos de areia agarrados ao corpo.

Este pequeno utensílio funciona como um rolo de pintura: basta encher o reservatório com protetor solar e deslizar sobre a pele. A aplicação torna-se homogénea, eficaz e, acima de tudo, mais higiénica. Diga adeus às mãos pegajosas e braços cheios de areia a colar. Agora é possível reforçar a proteção solar sem dramas, mesmo com os pés enterrados na areia.

Para além de ser útil para adultos, o Sunscreen Roller pode ser uma grande ajuda para quem tem crianças — aplicar protetor sem queixas ou fugas torna-se bem mais fácil. E há outra vantagem: o produto permite aproveitar ao máximo cada gota de protetor solar, evitando o desperdício comum quando se aplica diretamente com as mãos.