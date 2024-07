O verão não é só coisas boas. Atenção a estes problemas de saúde típicos da estação

As doenças que atacam no verão

As temperaturas quentes e os dias mais longos de verão convidam a passar mais tempo na rua, andar com roupa mais fresca e dar mergulhos na água (quer seja do mar, do rio ou da piscina). Apesar de ser uma altura do ano mais descontraída é importante não descurarmos a nossa saúde e ter em atenção algumas doenças que atacam mais no verão.

As queimaduras são um problema típico de verão, assim como as insolações. Mas não são os únicos. A Stars Insider fez uma lista das doenças e problemas de saúde que são mais comuns nesta estação. Descubra quais são na galeria e perceba como os evitar.