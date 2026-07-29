Nem Algarve, nem Costa Vicentina: este paraíso do norte de Espanha está a conquistar os portugueses neste verão

Todos os verões, milhares de portugueses fazem centenas de quilómetros até ao Algarve em busca de sol, praia e descanso. Mas há uma tendência que está a ganhar força: cada vez mais famílias estão a virar a bússola para norte e a atravessar a fronteira em direção à Galiza.

O motivo é simples. Menos multidões, preços mais acessíveis, praias amplas e águas mais quentes do que grande parte da costa atlântica portuguesa fazem das Rías Baixas um dos destinos preferidos dos portugueses neste verão.

A tendência é tão evidente que até a televisão pública galega lhe dedicou uma reportagem da G24 Notícias, da TV Galícia. O canal televisivo esteve na Praia de Samil, em Vigo, onde ouviu vários turistas portugueses que explicaram porque preferem passar férias na Galiza.

"Há muito menos gente. Em Portugal, há uma grande concentração de pessoas nas praias, aqui consegue-se aproveitar muito melhor o dia", contou um dos visitantes.

Outro turista explicou que já conhece bem Portugal, mas gosta de aproveitar a proximidade para descobrir o outro lado da fronteira. "Vale a pena vir conhecer. Portugal já conhecemos e também temos de conhecer um bocadinho de Espanha."

Porque é que tantos portugueses estão a escolher a Galiza?

Apesar de Portugal e a Galiza partilharem o mesmo oceano, existem diferenças que fazem toda a diferença para quem procura dias tranquilos de praia.

Enquanto grande parte da costa atlântica portuguesa é marcada pelo vento e pela temperatura mais baixa da água, muitas praias das Rías Baixas beneficiam da configuração das enseadas, que protege as praias da ondulação e permite águas geralmente mais calmas e agradáveis durante o verão.

A isso junta-se outro fator decisivo: a lotação. Mesmo em agosto, várias praias galegas conseguem oferecer muito mais espaço do que muitos areais portugueses, sobretudo quando comparadas com os destinos mais procurados do Algarve, da Costa Vicentina ou da região de Lisboa.

Férias mais baratas do que muitos destinos portugueses

O preço também pesa na decisão. Nos últimos anos, o aumento dos custos das férias em Portugal levou muitos portugueses a procurar alternativas próximas. Em várias zonas da Galiza, é possível encontrar alojamento, restaurantes e serviços a preços mais competitivos, especialmente quando comparados com alguns dos destinos portugueses mais populares durante a época alta.

Para muitas famílias do Norte do país, há ainda outra vantagem importante: a proximidade. De cidades como Braga, Viana do Castelo ou Porto, é possível chegar a praias como Samil, em Vigo, em pouco mais de uma hora de viagem, tornando até possível fazer escapadinhas de um dia.

Samil, Baiona e Sanxenxo estão entre os destinos favoritos

A reportagem da TVG mostra que os portugueses estão espalhados por várias praias das Rías Baixas, mas há alguns locais que surgem repetidamente nas preferências.

A Praia de Samil, em Vigo, destaca-se pela extensa faixa de areia, pelos bons acessos e pelas vistas para as Ilhas Cíes. Mais a sul, Baiona continua a ser uma das localidades costeiras mais procuradas, combinando praias, património histórico e uma frente marítima bastante animada.

Já Sanxenxo mantém o estatuto de um dos principais destinos balneares da Galiza, conhecido pelas águas limpas, pela oferta turística e pelo ambiente familiar.

Uma tendência que promete continuar

Com preços elevados em muitos destinos portugueses, praias cada vez mais cheias durante os meses de verão e a facilidade de chegar à Galiza em poucas horas, tudo indica que este fluxo de turistas portugueses continuará a crescer.

Para muitos, atravessar a fronteira já não significa apenas fazer compras ou almoçar em Espanha. Significa descobrir praias menos concorridas, aproveitar dias mais tranquilos junto ao mar e conhecer um destino que está cada vez mais na moda entre os portugueses.

E, ao que tudo indica, a Galiza deixou de ser apenas uma escapadinha de fim de semana para se afirmar como uma das grandes alternativas ao verão em Portugal.