O truque viral que precisava para secar o verniz das unhas em poucos minutos

Verão é sinónimo de cores garridas nas unhas. Se gosta de ter as unhas sempre arranjadas e está sempre a experimentar novos vernizes em casa, sabe a dor de cabeça que pode ser esperar que o verniz seque. Descobrimos um truque que vai tornar o processo mais rápido.

Depois de se pintar as unhas, é muito comum ficar largos minutos a evitar fazer grandes atividades com receio de estragar a manicure. Ainda assim, por vezes, acha-se que o verniz está seco e, passado umas horas, vê-se que as unhas estão todas marcadas.

Kate, da página de TikTok @8kateee, tem um segredo para fazer com que o verniz de unhas seque mais rápido e não estragar a manicure logo nas primeiras horas. A criadora de conteúdos partilhou com os seus seguidores um truque muito simples que faz com que o verniz seque quase imediatamente.

Comece por arranjar um recipiente com tamanho suficiente para mergulhar as unhas – Kate usa um copo. Encha-o com bastante gelo e água. Depois comece a manicure. Pinte as unhas com uma camada de verniz, espere cerca de um minuto e passe a segunda camada para deixar a cor uniforme.

Agora vem o truque viral. mergulhe a ponta dos dedos na água com gelo de forma que as unhas fiquem completamente submersas e deixe estar pelo máximo de tempo que conseguir. Faça uma mão de cada vez e repita o processo mais uma vez. O verniz de unhas deverá já estar seco depois disto.

Se quiser testar, escolha uma das unhas e faça pressão com outra unha ou com o dedo para ver se fica alguma marca.

Veja no vídeo o processo.