Um aspirador que limpa colchões, sofás e ainda roda 180 graus? Existe e está com desconto

Encontrar um aspirador que não pese é mais difícil do que parece. Os modelos mais potentes tendem a ser grandes, barulhentos ou difíceis de manobrar. E os que prometem ser leves, muitas vezes, não dão conta do recado. O VersLife S6PRO parece ter encontrado o equilíbrio certo: é compacto, leve e tem potência suficiente para a limpeza do dia a dia — mesmo em casas com animais. Sem fios, é fácil de transportar entre divisões e vem com vários acessórios úteis, o que o torna mais versátil do que muitos modelos maiores.

Mais potente do que parece

Apesar do tamanho compacto, este aspirador tem uma força de sucção de 30 kPa — o suficiente para remover sem esforço migalhas, cabelos ou aquele pó mais fino que teima em ficar no chão. Para quem não está familiarizado, este número indica a força com que o aparelho "puxa" a sujidade: quanto mais alto, melhor a performance. E aqui, os resultados falam por si. “Desde o primeiro uso, nota-se a sua qualidade superior”, lê-se numa das avaliações, onde se destaca a eficácia mesmo em limpezas mais exigentes.

Sem cabelos presos na escova

Um dos problemas mais comuns em aspiradores é a escova ficar presa com cabelos ou fios. O VersLife resolveu essa questão com um sistema anti-emaranhados na escova principal, que evita que os detritos fiquem enrolados e impeçam a rotação. Quem tem animais de estimação vai perceber o alívio que isto representa: menos tempo perdido a tirar pêlos do aspirador, mais tempo com a casa limpa. “Tenho muitos animais e a casa enche-se de cabelos — limpa tudo sem esforço”, lê-se numa das avaliações.

Para todo o tipo de cantos (e alturas)

Entre os vários acessórios incluídos, há opções específicas para colchões, pavimentos duros e até para os cantos altos, que normalmente ficam esquecidos. A cabeça flexível roda até 180° e o aspirador é tão leve que pode ser manuseado com uma mão só, o que facilita quando é preciso chegar debaixo do sofá ou às prateleiras mais altas. Há quem diga que “a autonomia por vezes ultrapassa os 30 minutos anunciados”, o que significa que dá para fazer uma limpeza geral sem precisar de recarregar a meio.

