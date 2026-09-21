Vespa asiática atinge o auge no fim do verão: e há um erro que pode tornar uma picada fatal

Se encontrar um ninho de vespa asiática, há uma regra simples que pode fazer a diferença: não se aproxime. Com o fim do verão, é normal verificar-se um aumento da atividade da espécie. Segundo o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), os ninhos atingem nesta altura o máximo da sua capacidade, podendo concentrar milhares de indivíduos.

É também nesta fase que surgem os indivíduos reprodutores, machos e fêmeas, que se distinguem das obreiras, estéreis. Começa a época de acasalamento e fecundação de novas rainhas, preparando-se assim um novo ciclo da espécie exótica e invasora Vespa velutina nigrithorax.

Porque é que esta altura do ano exige mais atenção?

Com a chegada do inverno, a população da vespa asiática reduz-se às novas potenciais rainhas fecundadas. Segundo o alerta divulgado pelo ICNF, cada ninho pode dar origem a novas fundadoras, aumentando a importância de controlar e sinalizar a presença da espécie.

É precisamente neste período de maior atividade que o instituto reforça a recomendação para manter distância dos ninhos.

A orientação é clara: 5 metros são, em geral, suficientes como distância de segurança. O próprio ICNF salienta que é junto aos ninhos que existe o maior perigo, uma vez que as vespas assumem um comportamento territorial e protetor.

Como evitar uma picada de vespa asiática?

A primeira regra é simples: nunca perturbar um ninho.

O ICNF recomenda ainda:

Manter a calma e movimentar-se devagar;

Não agitar os braços nem tentar enxotar as vespas;

Usar mangas compridas e calças quando seja previsível a presença destes insetos;

Calçar sapatos fechados;

Aplicar repelente de insetos na pele exposta e por cima da roupa.

O instituto esclarece que uma vespa asiática isolada não é mais agressiva do que uma vespa europeia quando se encontra longe do ninho. O comportamento muda, contudo, quando existe uma ameaça ou perturbação nas proximidades do ninho.

Fui picado. O que devo fazer?

Na maioria dos casos, uma picada provoca uma reação local, com dor, comichão, vermelhidão e inchaço, podendo ser tratada em casa seguindo os cuidados habituais para picadas de insetos.

Há, no entanto, situações que exigem especial atenção.

Quem tenha historial de reações alérgicas graves deve contactar os serviços de saúde. Os sintomas de uma reação alérgica podem surgir poucos minutos depois da picada e apresentar diferentes graus de gravidade.

O ICNF recomenda ainda atenção especial em situações como picadas múltiplas ou em zonas sensíveis, como o pescoço.

Encontrou um ninho? Não tente destruí-lo

Se encontrar um ninho de vespa asiática, não tente removê-lo ou destruí-lo por iniciativa própria.

A recomendação das autoridades é manter a distância de segurança e comunicar a sua localização às entidades competentes. O ICNF disponibiliza o sistema STOP Vespa para o registo de ocorrências.

A vespa-asiática, também conhecida como vespa-de-patas-amarelas, é uma espécie exótica invasora identificada pelo ICNF como Vespa velutina.