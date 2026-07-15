Se for picado por uma vespa asiática, esta é a última coisa que deve fazer. Pode ser fatal

A vespa asiática, ou vespa velutina, tem sido uma praga que preocupa não só agricultores, como também a população em geral. Para além de serem muito maiores do que a vespa comum, e de prejudicarem ecossistemas, uma picada pode ser fatal e, por isso, é essencial que tenha cuidados redobrados caso tenha um encontro inesperado.

Em primeiro lugar, é importante saber identificar esta espécie. A vespa asiática distingue-se da vespa europeia pela sua cor preta com listras grassas cor de laranja e pelas patas amarelas. Vivem em comunidade, normalmente em grandes ninhos que costumam fazer em zonas altas, e são uma espécie invasora.

O que fazer se for picado por uma vespa asiática?

Se for picado, lave a zona com água e sabão, aplique frio e procure ajuda médica o quanto antes, mesmo que não aparente ter sinais de alergia. Os sintomas podem tardar a manifestar-se e é essencial que seja visto por um profissional de saúde.

Não aperte a pele nem utilize pinças para extrair o ferrão, uma vez que esse procedimento pode espalhar o veneno e tornar a situação ainda mais perigosa. E pode mesmo ser fatal.

Se avistar um ninho, como devo proceder?

Segundo o portal oficial STOP Vespa, se avistar um ninho de vespa asiática, deve manter distância de segurança de 5 metros e nunca tente destruí-lo por iniciativa própria.

Não se aproxime, nem provoque vibrações. Ruídos ou movimentos bruscos podem stressar as vespas e desencadear ataques em enxame.

Contacte imediatamente a Proteção Civil da sua área de residência e registe a ocorrência através do portal oficial STOP Vespa, ou da plataforma INIAV. Aguarde a intervenção de profissionais especializados. A eliminação é feita por equipas que injetam um inseticida específico e removem o ninho em segurança após 24 horas.

Se avistar apenas uma vespa asiática, não significa necessariamente que exista um ninho por perto. Porém, a STOP Vespa alerta para o facto de ter cuidados redobrados caso estiver perto de apiários (colmeias de abelhas), uma vez que as vespas asiáticas se alimentam de abelhas.