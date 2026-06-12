Se só pudesse escolher um vestido para o verão, seria este — e esta escolha não é aleatória, vem de uma experiência de já alguns anos. A verdade é que este tipo de vestidos dá para tudo: vão para a praia, para uma saída à noite, secam num instante quando é preciso lavar. E a OYSHO é uma marca que adoro porque nunca me deixou ficar mal. É deste tipo de peça — versátil, prática e bonita — que se trata aqui.

Já tenho um vestido muito parecido, da mesma marca, no mesmo tecido técnico, em formato mais justo e na cor preta, que uso há três anos em todas as viagens de verão. Não ocupa espaço na mala, seca rapidamente quando é preciso lavar, e o tecido nunca dá aquela sensação de roupa colada e suada, mesmo em dias de muito calor. Por isso, quando vi este vestido balão, percebi logo que era a versão deste verão da peça que já confio de olhos fechados.

E há um detalhe que adoro: tem bolso (sim, cabe o telemóvel sem problema). Além disso, foi pensado também para quem joga ténis ou padel — o tecido respirável permite a passagem do vapor de água, favorecendo a termorregulação e uma sensação de frescor duradouro, e a construção de alta resistência previne o desgaste, aguentando bem a abrasão dos movimentos mais ativos.

Por 35,99€, este vestido balão é um daqueles investimentos que vale mesmo a pena fazer. É o tipo de peça que, com os devidos cuidados, dura anos e acompanha praticamente todos os momentos do verão, da praia a uma noite de cinema (ou a um jogo de padel). É casual sem ser aborrecido.