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Este vestido esconde a ‘gordurinha do braço’ e ainda tem bolsos: o essencial da estação

Se só pudéssemos escolher um vestido para esta primavera, seria este
Pilar Castelo Branco
Há 45 min

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A primavera chegou e com ela vieram os dias de sol. É hora de tirar as peças mais frescas do armário e voltar à roupa de meia estação, mas, ao fazê-lo, comecei a reparar em algo: se há coisa que falta nos vestidos, normalmente, são os bolsos. Foi a partir daí que comecei a minha pesquisa na Amazon e, quando me deparei com este modelo de meia manga, percebi imediatamente porque é que é o mais vendido da plataforma. Para além da conveniência dos bolsos, ele resolve um problema comum a muitas mulheres: o corte das mangas esconde estrategicamente a gordura do braço.

Disponível em preto e em vários padrões, o vestido conta com uma média de 4,4 estrelas em quase mil avaliações. Os elogios são imensos, com utilizadoras a confirmar que o investimento vale a pena: "Fica fenomenal, é útil com bolsos e tem um bom tecido". Parece-me o vestido perfeito para a primavera; uma daquelas peças que não cansa, fica bem com tudo e que vamos querer usar repetidamente.

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vestido de primavera/verão com bolsos e meia manga

 

O que realmente impressiona neste modelo é a forma como parece ter sido "feito à medida para o corpo", independentemente do tamanho. Das reviews que li, saltam à vista os testemunhos de mulheres com corpos reais, que muitas vezes sentem dificuldade em encontrar o ajuste perfeito: "Tenho pouco menos de 1,60m, ombros largos e barriga saliente e, no entanto, este assenta muito bem". Outra utilizadora reforça que o design de cintura império cria uma silhueta que favorece muito, "acentuando os sítios certos sem ser demasiado revelador".

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Mas a magia não fica apenas pelo corte. A qualidade do tecido (uma mistura de poliéster com 10% de elastano) garante que o vestido tenha a elasticidade necessária para o conforto de todo o dia e, um detalhe precioso, "não precisa de ferro". Seja para levar na mala de viagem ou para usar num dia de trabalho mais agitado, ele mantém-se impecável. Como resume uma das compradoras: 'Gosto especialmente das mangas que, embora curtas, são longas o suficiente para disfarçar a gordurinha do braço'. No fundo, é este o segredo: encontrar uma peça que se adapte ao nosso corpo, e não o contrário.

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