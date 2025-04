Não consegue esquecer o vestido sexy de Márcia Soares? Encontrámos opções semelhantes

Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother 2023 e atual comentadora do Big Brother 2025, está de volta aos ecrãs para analisar tudo o que acontece na casa mais vigiada do país.

Na gala deste domingo, 31 de março, a comentadora não passou despercebida com a escolha do seu look. Márcia Soares deslumbrou num longo e elegante vestido cor de vinho, com transparências e um generoso decote, assinado pela prestigiada estilista Fátima Lopes. Um visual marcante para dar início a esta nova aventura que se segue nos próximos meses.

As reações não se fizeram esperar, e nós fomos à procura de vestidos semelhantes ao que a comentadora usou. Da Zara à Springfield, reunimos várias opções rendadas, sofisticadas e a preços acessíveis, perfeitas para ocasiões especiais. Percorra a galeria acima e descubra a sua favorita.