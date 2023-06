Mãe e filhas tiraram os vestidos de noiva do armário e foram jantar fora. As imagens ficaram virais

Uma mãe do Texas, nos Estados Unidos, as suas quatro filhos e as duas enteadas viraram várias cabeças o mês passado quando decidiram ir jantar fora com uma roupa ligeiramente fora do vulgar: os seus antigos vestidos de noiva. A façanha foi partilhada através de um vídeo no Instagram que rapidamente se tornou viral.

A brincadeira entre Terri Bonin, que tem 11 filhos (cinco rapazes e seis raparigas com idades entre os nove e os 31 anos), e as filhas e enteadas começou depois de uma delas ter encontrado um reel no Instagram de uma mulher a partilhar, na brincadeira, todas as coisas que é possível fazer com o vestido de noiva. O vídeo foi partilhado no grupo da família e assim surgiu a ideia, conta a People.

As mulheres já tinham a tradição de jantar uma vez por mês sem os filhos e os maridos. A única mudança que fizeram desta vez foi mesmo na roupa que usaram.

Foi assim que Terri e as filhas Madeleine, de 28 anos, Alexis, de 25, Annalise, de 23, e Kate, de 18, e as enteadas, Hannah, de 26, e Sydnie, de 25, acabaram na rua, a divertirem-se, com os seus vestidos de noiva. De todas, apenas Kate não é casada, mas arranjou um vestido para participar na brincadeira.

O primeiro vídeo que partilha a aventura foi partilhado por Alexis Houston, filha de Terri, na sua conta de Instagram a 20 de maio. Já com perto de 5 milhões de visualizações, na descrição pode ler-se: “decidimos que os nossos vestidos mais caros mereciam ser usados por mais do que um dia nas nossas vidas”.

Terri já disse que quer que os jantares de vestido de noiva se tornem uma tradição anual já que prepararem-se e fazer o espetáculo foi muito divertido.

Entretanto as sete mulheres foram ao Today Show, um programa nos Estados Unidos, partilhar um pouco da aventura.