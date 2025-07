Se só comprar um vestido este verão, que seja este. E custa menos de 6 euros

O verão pede roupas leves, práticas e que nos façam sentir bem com o mínimo esforço. E se lhe dissermos que encontrámos o vestido perfeito por apenas 5,99€? Está na H&M, tem um corte que favorece quase todas as silhuetas e custa menos do que um brunch.

Este vestido curto e sem mangas é feito em tecido fino de algodão, o que o torna fresco e ideal para os dias quentes. Mas o que realmente o distingue são os detalhes que lhe dão um toque especial: gola estruturada, chumaços nos ombros (que elevam instantaneamente o look) e botões na parte superior da frente, que acrescentam um ar mais cuidado, mesmo que o use com sandálias rasas ou ténis.

A cintura ajusta-se com um cordão fino, permitindo definir a silhueta de forma subtil, e a saia rodada com pregas cria movimento e leveza. É um daqueles vestidos que tanto funciona para um passeio na cidade como para um jantar de férias à beira-mar. E como não tem forro, é leve como uma brisa, perfeito para os dias escaldantes.

Feito em 100% algodão, é uma peça natural, respirável e confortável. Um verdadeiro achado para quem quer estilo sem esforço e sem gastar muito.