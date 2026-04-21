Parece de marca de luxo, mas custa 12 euros: este vestido vai ser a tendência neste verão
Parece de marca de luxo, mas custa 12 euros: este vestido vai ser a tendência neste verão
É tendência o modelo de sapatos que nunca pensámos que iria voltar
Procura vestidos para casamentos? Este da H&M é super elegante e está por menos de 35 euros
Mesas, cadeiras e muito mais a partir de 15 euros: estão à venda peças deste hotel português
Mais 4 sugestões
O vestido de 12 euros que quase ninguém comprou (ainda), mas já é tendência
Um vestido branco com bolinhas pretas está a começar a ganhar destaque como uma das peças tendência deste verão.
Trata-se de um modelo midi com corpete e saia rodada, de decote quadrado, que combina um estilo feminino e elegante com um toque retro. À venda na Primark, o vestido surge como uma aposta acessível da marca para a estação quente, com um preço de apenas 12 euros.
Com um padrão de bolinhas e uma silhueta estruturada no topo, a peça promete ser uma das escolhas em destaque para os dias de verão, seja em looks mais casuais ou em ocasiões especiais.
RELACIONADOS