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Parece de marca de luxo, mas custa 12 euros: este vestido vai ser a tendência neste verão
IOL
Há 57 min

Parece de marca de luxo, mas custa 12 euros: este vestido vai ser a tendência neste verão

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O vestido de 12 euros que quase ninguém comprou (ainda), mas já é tendência

Um vestido branco com bolinhas pretas está a começar a ganhar destaque como uma das peças tendência deste verão.

Trata-se de um modelo midi com corpete e saia rodada, de decote quadrado, que combina um estilo feminino e elegante com um toque retro. À venda na Primark, o vestido surge como uma aposta acessível da marca para a estação quente, com um preço de apenas 12 euros.

Com um padrão de bolinhas e uma silhueta estruturada no topo, a peça promete ser uma das escolhas em destaque para os dias de verão, seja em looks mais casuais ou em ocasiões especiais.
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