Xerazade escolheria este vestido da H&M e custa menos de 15 euros
Três vestidos, o mesmo encanto, menos de 15 euros cada. Percorra a galeria e escolha o seu
É negro, é justo, tem o busto cai-cai e uma saia franzida que abre numa fenda lateral. Mas o detalhe que muda tudo são as moedas prateadas cosidas ao longo dessa abertura — pequenas, discretas e absolutamente magnéticas. É exactamente o tipo de adorno que imaginamos numa dançarina de um conto oriental, ou nos cabelos de Sherazade enquanto prende a atenção do sultão mais uma noite.
O resultado é um vestido que parece caro, parece pensado, parece especial. E que, na verdade, custa menos de 15 euros na H&M.
Junho chegou com calor a sério — e a tentação de abandonar qualquer pretensão de elegância em nome do frescor é real. Mas não tem de ser assim. Para as noites de verão em que quer que o visual fale por si, sem esforço nem abdicações, a H&M tem ainda mais duas versões do mesmo espírito: dois vestidos halterneck com decote cruzado em V e a mesma fileira de moedas douradas, agora em versão mini. Um em preto, infalível para um registo noturno sem margem para erro. Outro em castanho-escuro, pensado para realçar o bronzeado e garantir um visual polido mesmo nos dias mais quentes da temporada.
Três vestidos, o mesmo encanto, menos de 15 euros cada.