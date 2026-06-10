Xerazade escolheria este vestido da H&M e custa menos de 15 euros

Vestidos de cerimónia a partir de 8 euros? Este é o armazém onde as influencers vão

Espanhola rendida a este vestido para casamento. E está com mais de 30% de desconto

Afina a cintura e é super elegante: este vestido da Mango foi um sucesso e está agora a mais de 30% de desconto

É negro, é justo, tem o busto cai-cai e uma saia franzida que abre numa fenda lateral. Mas o detalhe que muda tudo são as moedas prateadas cosidas ao longo dessa abertura — pequenas, discretas e absolutamente magnéticas. É exactamente o tipo de adorno que imaginamos numa dançarina de um conto oriental, ou nos cabelos de Sherazade enquanto prende a atenção do sultão mais uma noite.

O resultado é um vestido que parece caro, parece pensado, parece especial. E que, na verdade, custa menos de 15 euros na H&M.

Junho chegou com calor a sério — e a tentação de abandonar qualquer pretensão de elegância em nome do frescor é real. Mas não tem de ser assim. Para as noites de verão em que quer que o visual fale por si, sem esforço nem abdicações, a H&M tem ainda mais duas versões do mesmo espírito: dois vestidos halterneck com decote cruzado em V e a mesma fileira de moedas douradas, agora em versão mini. Um em preto, infalível para um registo noturno sem margem para erro. Outro em castanho-escuro, pensado para realçar o bronzeado e garantir um visual polido mesmo nos dias mais quentes da temporada.

Três vestidos, o mesmo encanto, menos de 15 euros cada.