Vestidos compridos, vestidos curtos, da Zara à Primark: estes são os nossos preferidos

As sabrinas do momento

Com os dias quentes à porta, tudo o que queremos é andar frescos e confortáveis. As camisolas pesadas e os casacos robustos já podem ser arrumados. Chegou a altura do ano em que todos esperávamos: andar com t-shirts, calções e vestidos.

E se há peça que nunca falha nesta altura, é realmente o vestido. Versátil, fácil de conjugar e perfeito para qualquer ocasião, dos passeios à beira-mar aos dias de trabalho mais descontraídos.

Fomos espreitar algumas das lojas mais populares, como a Zara, Primark, H&M, Stradivarius e Lefties e encontrámos modelos para todos os gostos, estilos e carteiras. Desde vestidos fluidos com padrões florais a opções minimalistas em tons neutros, não faltam propostas que aliam conforto e tendência.

Seja para usar com sandálias rasas, ténis ou até saltos, o vestido certo pode ser o seu melhor aliado neste verão. Percorra a galeria acima que preparámos para si.