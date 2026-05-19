Vestidos de festa e casamentos: portuguesas rendidas a estas marcas espanholas

Nem toalha, nem cadeira: a novidade do Aldi que vai querer levar para a praia

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Esqueça as marcas caras: as almofadas de praia com padrões lindos estão no Continente

Espanholas estão a vir a esta localidade alentejana para "pechinchas" que são tendência de decoração

Com a chegada da época de casamentos e festas, aumenta também a procura pelo vestido ideal. Entre elegância, tendência e preço acessível, muitas portuguesas estão a optar por alternativas fora das marcas tradicionais, procurando peças que aliem estilo e valores mais económicos.

Nas redes sociais, várias utilizadoras têm partilhado as suas lojas preferidas para esta altura do ano, destacando sobretudo duas marcas espanholas que estão a conquistar cada vez mais atenção em Portugal.

Estas lojas distinguem-se pela variedade de modelos, com vestidos para diferentes estilos e ocasiões, desde opções mais clássicas a propostas mais modernas, sempre com cores vivas, padrões marcantes e cortes elegantes.

Uma das marcas em destaque é a Buganco, onde os vestidos variam entre os 32 e os 84 euros, posicionando-se como uma opção acessível para quem procura peças mais sofisticadas sem gastar demasiado.

Outra marca que tem vindo a ganhar popularidade é a Basyco Jerez, com vestidos entre os 39,99 e os 59,99 euros. A loja espanhola disponibiliza também conjuntos de saia e top elegantes a partir dos 20 euros, uma solução versátil para quem prefere coordenados em vez de vestidos tradicionais.

Com propostas diversificadas e preços competitivos, estas marcas estão a tornar-se uma referência entre quem procura looks de festa para casamentos e eventos de verão.