Se só comprar um vestido de praia este ano, que seja este (e custa menos de 12 euros)

No Aldi e por menos de 3 euros: o nosso novo essencial para dias de muito calor

O verão cheou oficialmente: os dias longos, as temperaturas a subir e aquela vontade constante de vestir algo leve, fresco para usar nos dias que vais à praia.

A verdade é que todos os verões é sempre a mesma saga de procurarmos os melhores vestidos para se usar no verão. A Mango Outlet está agora com descontos inacreditáveis e nós encontramos um modelo ultra minimalista, prático e tão versátil que vai querer usá-lo em repeat e custa menos de 12 euros.

Este vestido da Mango Outlet é longo e colorido, com um tons pêssego e cor de rosa, o que é perfeito para realçar o bronzeado e adaptar-se facilmente a qualquer ocasião, seja um passeio descontraído ou uma saída à noite.

Combina bem com sandálias ou ténis (pode até usar no dia a dia), e é tão leve que ocupa praticamente zero espaço na mala de férias. Veja o vestido na galeria acima.