Espanhola rendida a este vestido para casamento. E está com mais de 30% de desconto

Vestidos de cerimónia a partir de 8 euros? Este é o armazém onde as influencers vão

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Com a época dos casamentos a aproximar-se, muitas pessoas continuam na procura pelo vestido de convidada perfeito: elegante e confortável. E há um modelo da Mango Outlet que está a chamar a atenção nas redes sociais depois de ter sido destacado pela influencer espanhola Aneke, conhecida no TikTok como @by_aneke.

No vídeo partilhado, a criadora de conteúdos mostrou um vestido da Mango que escolheu para experimentar durante a procura pelo look ideal para casamentos. Segundo explicou, o que mais a conquistou foi a combinação entre a cor, o tecido suave e os detalhes mais elegantes do modelo.

Entre os elementos destacados estão o detalhe no ombro, as costas abertas e o corte assimétrico na parte inferior do vestido, que ajuda a criar um visual mais sofisticado. Outra característica que chamou a atenção foi a versatilidade da peça, graças a um tecido adicional que pode ser usado de diferentes formas, permitindo adaptar o look conforme o estilo pretendido.

O modelo encontra-se atualmente disponível na Mango Outlet com 38% de desconto. O preço baixou dos 79,99 euros para 49,99 euros, tornando-se uma opção mais acessível para quem procura um vestido elegante sem gastar demasiado.