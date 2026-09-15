“Teria feito tudo diferente”: estrangeiros revelam os erros que cometeram numa viagem a Portugal

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Uma viagem de duas semanas por Portugal deixou boas memórias, mas também uma lista de coisas que um casal estrangeiro faria de maneira diferente se voltasse ao país.

Num relato publicado pelo Business Insider, Timothy Moore conta que ele e o marido gostaram da comida, do vinho, da arquitetura e das paisagens portuguesas. Ainda assim, por estarem habituados a viagens centradas na natureza e em atividades ao ar livre, sentiram que o itinerário escolhido não correspondeu totalmente aos seus interesses.

A principal conclusão? Teriam planeado a viagem de outra forma.

Quatro noites em Lisboa pareceram demasiado

Lisboa foi uma das escolhas que o casal repensou depois da viagem.

Os dois passaram quatro noites na capital, depois de terem decidido experimentar umas férias mais focadas numa cidade, seguindo o conselho de amigos que gostam particularmente de gastronomia e de explorar ambientes urbanos.

Gostaram, por exemplo, de visitar o Castelo de São Jorge e fizeram um passeio gastronómico por Alfama. Mas, para eles, quatro noites acabaram por ser excessivas. O autor considera que duas delas poderiam ter sido utilizadas para conhecer outras zonas do país.

O casal também descreve algumas zonas de Lisboa como muito movimentadas durante a sua visita e refere que encontrou vários museus encerrados para obras de recuperação.

O Douro foi uma das grandes surpresas

Se Lisboa acabou por ocupar demasiado espaço no roteiro, o Douro deixou precisamente a sensação contrária. O casal passou dois dias na região a visitar produtores de vinho, mas ficou com a impressão de que mal começou a conhecer o território.

Durante a passagem pelo Douro, visitaram Amarante e Pinhão, mas o autor diz que gostaria de ter dedicado mais tempo às pequenas localidades e à região. O vale acabou por ser um dos locais que mais o impressionou durante a viagem.

Também faltaram dias no Algarve

No Algarve, o casal ficou em Carvoeiro e utilizou a localidade como base para conhecer outros pontos da região. Entre as experiências realizadas esteve um passeio de caiaque junto à Praia de Benagil.

Ainda assim, olhando para trás, o autor diz que teria preferido reservar mais tempo simplesmente para descansar na praia. A conclusão foi semelhante à do Douro: o itinerário poderia ter sido menos apertado e ter dado mais espaço para conhecer cada região.

Há um destino português que ficou de fora

Um dos maiores arrependimentos foi não terem dedicado mais tempo a caminhadas. O casal percorreu parte do Percurso dos Sete Vales Suspensos, no Algarve, mas não chegou a visitar o Parque Nacional da Peneda-Gerês.

Para viajantes que dão prioridade à natureza e às atividades ao ar livre, esta acabou por ser uma das grandes falhas do roteiro.

E o carro? Acabaram por desistir

Outra decisão que os dois viajantes mudaram já durante a viagem ao nosso país foi o aluguer de um carro. O casal tinha reservado um automóvel para a última parte da estadia, no Algarve, mas cancelou a reserva na véspera.

A decisão teve, segundo o autor, duas razões. Por um lado, ficou preocupado com alguns comportamentos de condução que observou durante a viagem. Por outro, percebeu que podia deslocar-se pelo Algarve utilizando serviços de transporte através de aplicações.

O casal acabou por recorrer ao Uber e considera que esta solução funcionou para as deslocações que queria fazer. Também usaram transportes públicos durante grande parte da viagem, embora tenham enfrentado alguns atrasos nos comboios e tenham precisado de contratar um motorista privado num dos dias devido a uma greve.

Afinal, voltariam a Portugal

Apesar dos vários arrependimentos, o balanço da viagem está longe de ser negativo. O casal diz ter gostado de Portugal, destacando a simpatia das pessoas, a arquitetura, as paisagens e a comida. O problema, na perspetiva dos viajantes, esteve sobretudo no planeamento.