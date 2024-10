Uma viagem mágica no Comboio Presidencial

Uma viagem mágica que começa às 10h40 na histórica estação de Porto - São Bento, rumo ao Pocinho, e com chegada prevista às 21h35, ao Porto, no mesmo dia. A bordo deste elegante comboio, construído em 1890, cujas carruagens já transportaram reis, rainhas e presidentes, somos rodeados por paisagens deslumbrantes do Douro, Património Mundial da UNESCO, uma experiência verdadeiramente inesquecível!

A bordo, somos presenteados com um menu desenhado pelo Chef Chakall, que transforma cada refeição num espetáculo gastronómico. Ingredientes frescos, sabores autênticos e criatividade sem limites, incluindo a degustação de vinhos premiados da histórica Quinta do Vale Meão, que têm conquistado prémios, tanto pela sua complexidade, quanto pela sua elegância.

Somos recebidos com um momento musical ao som de violinistas, de seguida os passageiros podem relaxar nos camarotes. Logo somos convidados para o início do menu exclusivo que se realiza na elegante sala de jantar. A refeição começa com uma variedade de pães de massa mãe da Dibia, manteiga queimada, azeitonas do douro e azeite do Douro DOP. Entram na sala o chef Chakall e Aníbal Morais (da pastelaria Dibia), que explicam o couvert apresentado. Em todas as viagens são convidados diferentes chefes da região e quintas do Douro, com o objetivo de dar a conhecer a região. Nesta viagem o chef convidado foi Fernando Gomes, do Restaurante Calça Curta. Fomos presenteados com uma harmonização da reconhecida Quinta de Vale Meão, que pertenceu a Dona Antónia Adelaide Ferreira. Jaime Olazabal acompanhou a viagem de comboio e explicou o pairing de vinhos durante a refeição.

O menu foi um verdadeiro deleite: sopa de castanhas e pato confitado; milhos de bacalhau; broa da Dibia, alheira da Sertã, redução de Vinho do Porto; filete de peixe-galo, crosta de broa, alho, azeite, presunto e azeitonas, servido num puré de batata doce e abóbora; gelado de tangerina e espumante (tira-gosto); rabo de boi, esmagada de batata e legumes; e bolo de chocolate da Dibia, caramelo salgado, telha de amêndoas, suspiros e frutos vermelhos.

Em todo o percurso, confesso que não sabia se aproveitava a vista que o olhar alcançava, se tirava fotos, fazia vídeos, degustava o menu, se percorria as carruagens que nos transportam para outros tempos. Facilmente me distraía com as paisagens magníficas do Douro.

Ao chegarmos ao Pocinho, fomos de autocarro até à Quinta de Vale Meão. Apanhamos uma parte da vindima, seguiu-se uma degustação de vinhos acompanhados por umas deliciosas amêndoas que quero reproduzir em casa. Perguntei a receita, disseram-me que bastava colocar as amêndoas sem pele no forno com um fio de azeite e sal (vou usar flor de sal), e deixar tostar.

No regresso a São Bento, já na hora do lanche, fomos recebidos com um bolo de chocolate servido sobre um rio de creme inglês, coulis de frutos vermelhos e vinho do Porto. Um deleite com vista para as paisagens mais bonitas do Douro.

Mais tarde serviram queijos e enchidos tradicionais, folar transmontano e caldo do douro, e uma reinterpretação da francesinha acompanhada com cerveja, para finalizar esta viagem especial.

Ao chegar à estação de Porto - São Bento toda a equipa do Comboio Presidencial saiu do comboio e ovacionou todos os passageiros à medida que estes saíam para a plataforma. No entanto, as palmas vão para todos os que tornaram esta viagem memorável: a CP, o chef Chakall e todos os convidados que fizeram parte da equipa. Estão todos de parabéns! Fui transportada para outra época, todo o percurso e envolvência é para preservar na memória. Podem visualizar um vídeo que fiz aqui neste link.

Ainda existem viagens disponíveis para outubro deste ano. Este projeto já tem data de regresso para abril de 2025. Para mais informações: https://comboiopresidencial.pt/