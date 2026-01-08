Evite surpresas no aeroporto: conheça as regras de bagagem de mão de todas as companhias aéreas

Esqueça as viagens caras e longas: esta praia europeia é paradisíaca e tem água a quase 30 graus

Estas são as cidades com as taxas turísticas mais altas da Europa

Descobrimos uma praia de sonho que fica a 1h30 de Portugal (e não precisa de ir de avião)

Se vai viajar de avião, é fundamental conhecer as regras sobre o que pode levar na bagagem de mão para evitar surpresas desagradáveis no aeroporto e, claro, custos extra desnecessários.

Cada companhia aérea tem as suas próprias normas, que podem variar não só em dimensões e peso, mas também nos itens permitidos a bordo. Para facilitar a organização da sua mala, reunimos as informações mais recentes das principais transportadoras, desde as low-cost às companhias aéreas tradicionais, garantindo que a sua viagem começa sem contratempos.

TAP Air Portugal

Dimensões máximas: 55 x 40 x 25 cm

Peso máximo: 10 kg

A bagagem deve caber no compartimento superior e o passageiro deve conseguir levantá-la sem ajuda.

EasyJet

Incluído no bilhete básico:

1 mala pequena até 45 x 36 x 20 cm (inclui rodas/pegas)

Peso máximo: 15 kg

Deve caber debaixo do assento da frente

Mala de cabine grande (extra opcional):

Até 56 x 45 x 25 cm

Dá acesso a embarque prioritário (Speedy Boarding)

Ryanair

Incluído no bilhete básico:

1 mala pessoal até 40 x 20 x 25 cm

Deve caber debaixo do assento

Com “Priority & 2 Cabin Bags” (extra):

1 mala adicional até 55 x 40 x 20 cm

Peso máximo: 10 kg

Iberia

Mala de cabine:

Dimensões: 56 x 40 x 25 cm

Peso máximo: 10 kg (económica) / 14 kg (executiva)

Acessório pessoal:

Máximo: 30 x 40 x 15 cm

Deve caber debaixo do assento

Vueling

Incluído no bilhete básico:

1 peça até 40 x 30 x 20 cm (inclui compras no aeroporto)

Deve caber debaixo do assento

Mala de cabine adicional (incluída em algumas tarifas):

Dimensões: 55 x 40 x 20 cm

Peso máximo: 10 kg

Air France

Mala de cabine:

Dimensões: 55 x 35 x 25 cm

Peso máximo: 12 kg (classe económica) / 18 kg (classes superiores)

Item pessoal adicional:

Máximo: 40 x 30 x 15 cm

Lufthansa

Mala de cabine:

Dimensões: 55 x 40 x 23 cm

Peso máximo: 8 kg

Item pessoal adicional:

Máximo: 30 x 40 x 10 cm

British Airways

Mala de cabine:

Dimensões: 56 x 45 x 25 cm

Peso máximo: 23 kg

Item pessoal adicional:

Máximo: 40 x 30 x 15 cm

Peso máximo: 23 kg

KLM

Mala de cabine:

Dimensões: 55 x 35 x 25 cm

Peso máximo: 12 kg

Item pessoal adicional:

Máximo: 40 x 30 x 15 cm

Emirates

Mala de cabine (classe económica):

Dimensões: 55 x 38 x 22 cm

Peso máximo: 7 kg

Qatar Airways

Mala de cabine (classe económica):

Dimensões: 50 x 37 x 25 cm

Peso máximo: 7 kg

Turkish Airlines

Mala de cabine:

Dimensões: 55 x 40 x 23 cm

Peso máximo: 8 kg

Item pessoal adicional:

Dimensões: 40 x 30 x 15 cm

Peso máximo: 4 kg

Swiss International

Mala de cabine:

Dimensões: 55 x 40 x 23 cm

Peso máximo: 8 kg

Item pessoal:

Máximo: 40 x 30 x 10 cm

Austrian Airlines

Mala de cabine:

Dimensões: 55 x 40 x 23 cm

Peso máximo: 8 kg

Item pessoal:

Dimensões semelhantes (ex: mala para portátil)

Finnair

Mala de cabine:

Dimensões: 55 x 40 x 23 cm

Peso máximo: 8 kg

Item pessoal adicional:

Máximo: 40 x 30 x 15 cm

Ainda assim confirme sempre no site oficial da companhia aérea os limites atualizados, especialmente se viajar com tarifas promocionais.

E se ainda estiver a escolher a mala ideal…

Ter uma mala que respeite as medidas certas pode fazer toda a diferença, não só para evitar custos adicionais, mas também para facilitar a viagem. Para ajudar, reunimos 5 malas de cabine incríveis com as medidas da EasyJet (a partir de 14 euros), perfeitas para escapadinhas e viagens curtas.

Também há soluções engenhosas que permitem poupar dinheiro e espaço. Por exemplo, este produto de 7 euros já ajudou centenas de viajantes a evitar bagagens despachadas, graças à sua funcionalidade compacta e inteligente.

Se estiver a considerar viajar apenas com uma mochila, saiba que viajámos durante uma semana só com bagagem de cabine — e partilhamos os truques que nos permitiram levar mais roupa do que imaginava.

E se está à procura de sugestões testadas e aprovadas, descubra o motivo de mais de mil pessoas compraram esta mochila de cabine no último mês. Percebemos que pode ser a melhor aliada para quem quer praticidade e conforto para todas as viagens.