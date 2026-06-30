Mãe viajou sem a filha depois de a jovem se esquecer do passaporte. Decisão exemplar ou demasiado dura?

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Uma viagem de férias entre mãe e filha terminou de forma inesperada depois de a jovem, de 21 anos, se ter esquecido do passaporte e não ter conseguido embarcar a tempo. Perante a impossibilidade de recuperar o documento antes do voo, a mãe decidiu seguir viagem sozinha para um destino nas Caraíbas, deixando a filha em terra.

De acordo com o jornal New York Post, o caso foi relatado por Cheryl Maguire num artigo publicado no Business Insider, onde explica que a viagem tinha como destino Turks e Caicos e fazia parte de um plano para recriar memórias de viagens anteriores.

Segundo a autora, a filha apercebeu-se do esquecimento já numa fase tardia da preparação, tendo deixado o passaporte no apartamento onde reside, em Nova Iorque. Como o voo partia de Boston, não foi possível fazer chegar o documento a tempo do embarque.

“Como esta viagem estava associada a um evento, alterar os planos não era uma opção. Se não estivesse ligada a isso, provavelmente teria remarcado”, explicou Cheryl Maguire.

Apesar de ter admitido que se sentiu mal com a situação, a mãe optou por manter o plano de viagem. No relato, refere ainda que a filha tem alguma tendência para o esquecimento, embora considere que esse comportamento tem vindo a melhorar.

A decisão de seguir viagem acabou por colocar em evidência a forma como a família lidou com a situação, num episódio que levanta diferentes interpretações sobre responsabilidade e prioridades em contexto de férias.