Rota de comboio mais longa do mundo começa em Portugal e acaba em Singapura. Uma viagem falada em todo o mundo

Esqueçam a Disneyland, dizem jornalistas americanos. "O sítio mais feliz do mundo" está em Portugal

É verdade. Existe uma rota de comboio que parte de Portugal e termina em Singapura. Esta viagem foi destacada pela National Geographic como a rota ferroviária mais longa do mundo, percorrendo 18.755 quilómetros, atravessando 13 países e demorando, em média, 21 dias.

O percurso combina várias ligações e transbordos, exigindo paciência, pontualidade e organização, qualidades que lembram o lendário Phileas Fogg, protagonista da clássica volta ao mundo em 80 dias.

A viagem parte de Lagos, no Algarve, e chega à estação terminal da ilha soberana da República de Singapura, com sorte, cerca de 21 dias depois. Ao longo do trajeto, os viajantes atravessam Espanha, Polónia, Bielorrússia, Rússia, Mongólia, China, Laos, Tailândia e Malásia, entre outros, com etapas tão desafiantes quanto a travessia da Sibéria ou a ligação entre Vietname e Camboja, que obriga a recorrer a autocarros e outros meios de transporte.

Esta rota tornou-se possível graças à inauguração, em dezembro de 2021, da linha de comboio que liga Kunming, na China, à capital do Laos, Vientiane. Desde então, entusiastas do Reddit e especialistas como Mark Smith, do blog The Man in Seat 61, começaram a traçar esta “odisseia ferroviária”, que combina aventura, organização logística e uma boa dose de paixão pelos comboios.

Além do romantismo associado à viagem de comboio, esta rota simboliza uma forma mais sustentável de viajar. Um voo direto entre Lisboa e Singapura, em classe económica, pode gerar cerca de 5,2 toneladas de CO₂, enquanto a viagem de comboio tem um impacto ambiental significativamente menor. O custo total da viagem está estimado em 1.200 euros por trajeto.

Mas nem tudo é simples: são necessários pelo menos sete vistos para atravessar todas as fronteiras e a pontualidade é crucial. Se perder um comboio pode desorganizar todo o itinerário e dificultar a viagem.

Pode ver os trajetos completos aqui.