Nesta cidade nórdica, tradição e modernidade estão em harmonia perfeita

Estocolmo estava na minha lista de cidades a visitar, existe uma harmonia entre tradição e modernidade, com monumentos históricos lado a lado com arquitetura contemporânea e uma natureza envolvente, com canais a perder de vista. Não estava planeada para este ano, no entanto acabei por marcar a viagem com pouco tempo de antecedência. Demorei um dia a planear um roteiro completo, que incluía o percurso a fazer desde o aeroporto até ao centro, a escolha do hotel, os museus e os monumentos a visitar, os pontos de interesse, os restaurantes e, claro, as pastelarias e cafés obrigatórios para provar as especialidades locais.

Quando viajo, gosto de preparar um itinerário detalhado. Pesquiso cuidadosamente sobre as pastelarias, cafés e restaurantes mais recomendados, vejo avaliações e analiso fotografias e menus. Nem sempre os locais mais populares são os melhores e, muitas vezes, são as pastelarias mais discretas que guardam as melhores surpresas, com produtos artesanais de qualidade. Acreditem, já tive más experiências com classificações altas, nem sempre a qualidade corresponde. Estocolmo oferece muito mais do que rolinhos de canela e almondegas, ou o museu dos Abba (ao qual não fui).

Deixo aqui as minhas sugestões de pontos de interesse, monumentos e museus que não podem perder:

Gamla Stan – O centro histórico de Estocolmo é imperdível, com as suas ruas estreitas e charmosas, repletas de edifícios coloridos. Nesta zona, encontram-se alguns dos edifícios mais fotografados da cidade, e é aqui que estão também a Catedral de Estocolmo e o Palácio Real.

Palácio Real de Estocolmo – Este é um dos maiores palácios da Europa e a residência da Família Real Sueca. Com salas de receção majestosas e onde estão as joias da coroa sueca, o Palácio Real oferece uma experiência única. Vale a pena assistir à troca da guarda, um evento tradicional que atrai muitos visitantes, todos os dias, durante a manhã.

Museu Nobel – Situado em Gamla Stan, o Museu Nobel é dedicado à história dos Prémios Nobel e dos seus laureados. Para além de explorar as descobertas científicas e as criações artísticas premiadas, o museu oferece exposições interativas e objetos históricos ligados aos vencedores, proporcionando uma experiência inspiradora.

Museu Vasa – Este museu é uma das principais atrações de Estocolmo, exibindo o navio de guerra Vasa, que afundou na sua primeira viagem no século XVII e foi recuperado séculos depois. A conservação impressionante deste navio permite-nos viajar no tempo e conhecer a história naval sueca.

Fotografiska – Para os amantes de fotografia, este museu oferece exposições de artistas internacionais e vistas panorâmicas sobre a cidade. Situado num edifício moderno, é um ponto de paragem obrigatório para quem procura um lado mais contemporâneo de Estocolmo. Além disso, o bistro e o restaurante do museu têm uma qualidade incrível.

Estocolmo é uma cidade de paisagens deslumbrantes e alguns dos melhores pontos de observação incluem:

Skinnarviksberget – oferece uma vista incrível sobre a cidade. Situado na zona de Södermalm, é ideal para uma caminhada relaxante e é especialmente popular ao pôr do sol, quando o céu se pinta de tons dourados.

Monteliusvägen – Um dos miradouros mais bonitos de Estocolmo, é uma trilha ao longo do alto de Södermalm, com vistas panorâmicas sobre o centro da cidade. É um local privilegiado para um passeio romântico ou para apreciar a vista numa manhã tranquila.

Além disso, não podem esquecer os jardins espalhados pela cidade, que neste momento estão vestidos com tons outonais.

A Suécia tem uma tradição riquíssima de pastelaria, e Estocolmo é o lugar ideal para conhecer estas especialidades. Deixo algumas sugestões para quem também gosta de explorar a cidade através dos sabores:

Bolo da Princesa – este bolo icónico combina camadas de pão-de-ló, chantilly, creme de baunilha, compota de framboesas e uma cobertura de maçapão verde. É uma delícia típica que vale a pena experimentar. Provei em vários locais e foi o bolo que mais me surpreendeu! Até repeti, de tão tentador. A parte melhor é que o maçapão era feito mesmo com amêndoa e não com essência de amêndoa (que tem um travo amargo horrível). Aqui eram perfeitos!

Rolinhos de Canela (kanelbulle) – O verdadeiro símbolo da pastelaria sueca, os rolinhos de canela têm uma textura macia e um sabor intenso a canela, perfeito para um lanche acolhedor, é tradicionalmente saboreado durante a "fika," a pausa para café e bolo tão apreciada pelos suecos. E aqui são perfeitos nas padarias e pastelarias artesanais.

Rolinhos de Cardamomo – Embora menos conhecidos que os de canela, estes rolinhos são igualmente deliciosos, com o toque aromático do cardamomo a dar-lhes uma personalidade única.

Bolas de Chocolate (Chokladboll) – Uma opção simples mas saborosa, ideais para quem gosta de doces intensos e com um sabor marcante de cacau.

Bolo de Cenoura – O bolo de cenoura sueco é popular e apresenta-se com uma cobertura de cream cheese que completa a textura e o sabor da massa húmida.

Sockerbulle – Estes bolinhos açucarados, leves e fofos, são perfeitos para acompanhar um café.

Croissants e Bolos Fritos – Os croissants suecos têm uma textura estaladiça e, por vezes, vêm recheados com creme de amêndoa, enquanto os bolos fritos (algo semelhante aos donuts ou bolas de Berlim) são macios e de sabor subtil.

Infelizmente, não consegui provar o tradicional Semla, um bolo com recheio de chantilly, típico do inverno, parece-me uma boa desculpa para regressar. Ah, não se esqueçam de visitar o mercado Östermalms Saluhall, difícil será escolher entre as iguarias disponíveis.

Estocolmo é uma cidade que nos surpreende a cada esquina, com uma mistura envolvente de história, cultura e sabores únicos. Entre as suas ruas pitorescas e os cafés acolhedores, a capital sueca é um convite a descobertas.