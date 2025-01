Areia branca e água quente: juramos que o paraíso fica numa ilha a menos de 2 horas de Portugal

Com o início do ano, as resoluções estão em torno de um novo destino para as férias de verão ou as que se avizinham. Procura um sítio paradisíaco, tranquilo e que não sinta que está numas férias de correria? Existem praias numa ilha à qual chega em menos de duas horas de avião e que são ideiais para quem procura umas férias para relaxar. Nós estivemos lá e garantimos: é um absoluto paraíso.

Falamos de Formentera, nas ilhas Baleares, em Espanha. Não precisa, por isso, de atravessar o mundo para ver praias épicas. Basta olhar com atenção para o que existe em pleno Mar Mediterrânico. Escolhemos três praias na ilha de Formentera que nos roubaram o coração e nos ofereceram a certeza de querer voltar. As temperaturas das águas desta ilha são incríveis. Durante o verão, podem variar entre os 24ºC e 28ºC, mas geralmente permanecem mornas e agradáveis.

Como podemos chegar até lá?

O primeiro passo para chegar a Formentera é voar até Ibiza, a ilha vizinha, que possui um aeroporto internacional com várias ligações diretas a partir de Portugal. Se partir de Lisboa ou Porto para Ibiza, existem voos diretos para o destino. A duração do voo é curta: pouco mais de uma hora e meia. As companhias aéreas que operam esta rota são a TAP Air Portugal, Vueling, Easyjet e Iberia. Pode encontrar os melhores voos no Google Flights.

Quando chega a Ibiza, vai reparar que o aeroporto é bastante pequeno, por isso não se preocupe que não se vai perder. É situado a 7 km da cidade e, para se deslocar até lá, tem sempre autocarros, táxis ou Uber à porta.

Após apanhar um desses transportes, certifique-se de que sai na paragem correta: Port Esportiu Marina d'Eivissa. Mal chegue ao destino, vai reparar na marina de Ibiza e é aí que vai preparar-se para a segunda viagem até chegar a Formentera. É bastante fácil. Precisa apenas de comprar os bilhetes para o Ferry das transportadoras Balearia, Trasmapi ou Aquabus. Normalmente à chegada do autocarro encontra funcionários e postos que vendem esses bilhetes. Os preços dos bilhetes variam consoante as horas, desde 7 a 40 euros. A viagem é curta, entre 30 a 40 minutos.

Chegados ao porto de La Savina, em Formentera, existem vários locais onde pode alugar veículos para se transportar como scooters, bicicletas ou carro. Nesse mesmo local, se tiver interesse num dia em que queira visitar mais praias na ilha, pode sempre alugar um barco com a família ou amigos ou reservar uma excursão. Vai ver que vai valer a pena.

As nossas praias preferidas

Playa Ses Iletes

Considerada uma das praias mais deslumbrantes de Formentera, a Playa Ses Iletes é famosa pelas suas águas cristalinas e pela areia fina e branca. Localizada no norte da ilha, esta praia faz parte do Parque Natural de Ses Salines e oferece um ambiente natural e super tranquilo.

Cala Sahona

Cala Sahona é uma praia mais tranquila e isolada, situada na costa oeste de Formentera. A sua água calma e rasa, combinada com a areia dourada e as rochas ao redor, faz desta uma praia ideal para famílias e para quem prefere um ambiente mais sossegado.

Cavall d'en Borras

A Cavall d'en Borràs é uma das praias mais deslumbrantes e acessíveis de Formentera, localizada nas proximidades do porto de La Savina, tornando-se uma das primeiras paragens obrigatórias para quem chega à ilha. praia é composta por uma faixa de areia branca e macia, perfeita para descansar ao sol ou fazer uma caminhada tranquila à beira-mar.