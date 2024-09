Influencers de viagens partilham novo truque: nunca reserve alojamento sem fazer isto primeiro

As mais belas piscinas naturais de Portugal

Viajar é uma das experiências mais enriquecedoras que se pode ter, mas o custo muitas vezes impede que se explorem novos destinos com a frequência desejada. Por isso, muitos procuram formas de reduzir as despesas ao máximo, especialmente no que toca a voos e alojamento. Felizmente, existem dicas e ferramentas que podem ajudar a viajar mais e gastar menos, garantindo uma experiência agradável sem ultrapassar o orçamento.

O casal de viajantes portugueses, que gerem a conta de TikTok @flytwoescape, têm vindo a conquistar seguidores nas redes sociais ao partilhar dicas para viajar da forma mais económica possível. Entre os seus conteúdos mais populares estão as estratégias para encontrar voos baratos, e, recentemente, o casal divulgou um novo truque para quem está a planear uma viagem: o que deve ser feito antes de reservar a estadia.

Neste vídeo mais recente, os influencers mostram como qualquer pessoa pode encontrar alojamentos mais baratos para a sua viagem com um simples truque. A solução envolve o uso de uma plataforma gratuita chamada "HiChee", que facilita a pesquisa e comparação de preços de hotéis e alojamentos em diversos websites, oferecendo ao utilizador a possibilidade de escolher a opção mais acessível.

O processo é simples: depois de encontrar um hotel de interesse em páginas populares como o Booking, basta copiar o link da pesquisa e inseri-lo no site HiChee. A plataforma, de forma automática, compara os preços em vários websites de reservas, proporcionando ao utilizador uma visão clara de onde poderá fazer a reserva a um preço menor.

Graças a esta recomendação, qualquer viajante pode maximizar as suas poupanças ao reservar alojamento. O HiChee torna o processo de reserva mais transparente e eficiente, permitindo que os utilizadores façam escolhas informadas e viajem com um orçamento controlado.

