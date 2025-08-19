Facebook Instagram
Influencer de viagens partilha truques para poupar em voos, hotéis e restaurantes

Pequenas escolhas podem fazer toda a diferença na carteira durante uma viagem
IOL
Ontem às 17:43
Imprensa norte-americana destaca “cidade remota” portuguesa em “encantador cantinho da Europa”

Viajar é, para muitos, uma das experiências mais enriquecedoras, mas também pode revelar-se dispendiosa quando não se planifica com atenção. Pensando nisso, a influencer de viagens Rafaela Alexandra, através do seu Instagram, partilha algumas estratégias práticas para economizar e tornar cada viagem mais acessível, sem comprometer o conforto ou a experiência. As suas dicas centram-se em pequenas decisões que podem gerar poupanças significativas, desde a escolha de cartões de pagamento até à seleção de restaurantes.

Cartões sem taxas em transações internacionais

Uma das primeiras recomendações da influencer é utilizar cartões que não cobrem comissões em transações internacionais. Esta medida, aparentemente simples, permite evitar custos desnecessários em cada pagamento efetuado no estrangeiro. De acordo com Rafaela Alexandra, viagens mais longas podem representar uma poupança superior a 100 €, apenas com a escolha adequada do cartão, podendo este ser físico ou digital.

Reservar alojamentos com cancelamento gratuito

Outra dica essencial é optar por alojamentos com política de cancelamento gratuito. Esta estratégia permite monitorizar preços e aproveitar ofertas mais vantajosas, até mesmo à véspera do check-in. A influencer partilha que, em algumas situações, é possível poupar cerca de 50 € ao alterar a reserva para uma opção mais económica que surge após a reserva inicial.

Planeamento antecipado de atividades e transportes

Reservar tudo online e com antecedência — incluindo passes, transportes, entradas em museus, atividades e tours — é outra recomendação de Rafaela Alexandra. Além de garantir os melhores preços, esta prática evita filas e surpresas desagradáveis, como estabelecimentos fechados ou lotados, proporcionando uma experiência de viagem mais organizada e financeiramente eficiente.

Evitar zonas turísticas e conhecer os direitos de compensação

Para economizar em refeições, a influencer aconselha afastar-se do centro ou de zonas turísticas, procurando restaurantes a 5 a 10 minutos a pé dessas áreas, onde os preços são mais acessíveis. Além disso, conhecer os direitos a compensação por voos atrasados ou cancelados pode transformar um contratempo numa oportunidade de recuperar dinheiro, com casos de compensação que chegaram a 400 €, utilizando serviços especializados como a Sky.

Em suma, as dicas partilhadas por Rafaela Alexandra demonstram que viajar de forma económica é possível sem comprometer a qualidade da experiência. Pequenas decisões, desde a escolha de cartão até ao planeamento das refeições, podem gerar poupanças significativas e tornar cada viagem mais agradável e tranquila. Seguindo estas orientações, qualquer viajante consegue explorar novos destinos de forma mais consciente e financeiramente vantajosa.

Veja aqui o vídeo de Rafaela Alexandra:

