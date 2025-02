Nesta praia europeia o mar chega aos 29 graus e há hotéis de 4 estrelas a menos de 100 euros

Quando se pensa em destinos paradisíacos para umas férias económicas, muitas vezes esquecemo-nos de olhar para perto. Porém, há destinos onde se come bem e barato, onde se dorme com qualidade a metade dos preços praticados em Portugal e onde a água do mar é tranquila, transparente e quente.

É o caso da Praia de Kamenovo, em Montenegro. Esta joia do Mar Adriático é uma pérola pouco conhecida dos turistas portugueses, mas a ser descoberta rapidamente. Antes que fique na moda, esta é uma excelente altura para visitá-la. Foi o que fez a turista portuguesa Inês Silva, que partilhou com o IOL a sua experiência. Apesar de já ter viajado a vários destinos de praia, garante que “nunca tinha estado numa água tão quente”. “Até mergulhámos de noite, a água estava a 30 graus”, recorda.

A temperatura da água do mar varia ao longo do ano e, tal como em Portugal, é de junho a setembro que devemos usufruir destas praias. Em junho, a temperatura média da água ronda os 23 graus, podendo variar entre os 19 e os 27, tornando-a confortável para nadar. Em julho e agosto, os meses mais quentes, a temperatura da água sobe para valores entre os 21 e os 29 graus, com uma média de 25 em julho e 26 em agosto, classificando-se como "quente" e ideal para banhos prolongados. Em setembro, a água mantém-se ainda incrível, com uma média de 24graus, podendo chegar aos 27.

O azul-turquesa desta água é real

Situada na costa montenegrina, entre as cidades de Budva e Sveti Stefan, Kamenovo Beach é conhecida pela areia clara e pela transparência das águas azul-turquesa. O acesso é relativamente fácil, seja de carro, táxi ou através de transportes públicos que ligam Budva a este pequeno paraíso. A praia estende-se ao longo de mais de 700 metros e está rodeada por vegetação, o que lhe traz um ambiente único.

Quem aqui vem adora praticar snorkeling e mergulho. E, para quem tem crianças pequenas é um destino perfeito. A baixa profundidade inicial da praia torna-a muito segura e a sua disposição em baía faz com que a água seja muito tranquila.

Dormir em hotéis por menos de 100 euros e comer bem por 10 euros

Ao contrário de destinos mais procurados como Ibiza ou as ilhas gregas, Montenegro continua a ser uma opção muito mais barata. O custo de vida no país é significativamente mais baixo do que em muitas outras zonas turísticas da Europa, incluindo Portugal, o que se reflete nos preços de alojamento, alimentação e atividades de lazer.

Os bares e restaurantes à beira-mar têm boa comida local, como peixe fresco grelhado e mariscos, a preços bastante razoáveis. É possível nesta região fazer uma boa refeição por apenas 10/15 euros por pessoa. E o mesmo se passa com hotéis. Um hotel de luxo custa menos de metade de hotéis semelhantes em Portugal e um bom hotel de quatro estrelas, em frente à praia, pode custar menos de 100.

Como chegar a Kamenovo Beach?

A forma mais simples de chegar a Montenegro é através do Aeroporto de Podgorica, a capital, ou do Aeroporto de Tivat, que fica mais próximo da costa. Não existem voos diretos a partir de Portugal, por isso, terá de encontrar opções de voo que façam escala em cidades como Londres ou Viena. Pesquise no Google Flights as melhores opções.

A partir de qualquer um destes aeroportos, é possível alugar um carro ou apanhar um táxi para Budva, onde existem transportes regulares até Kamenovo.