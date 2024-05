Praias de sonho com hotéis de luxo a 80 euros. Este é o paraíso na Europa pouco explorado pelos portugueses

Quando se pensa em férias de verão, há sempre uma lista de destinos populares que tendem a ocupar os primeiros lugares na nossa mente. As Canárias, Baleares, Itália ou a Grécia lideram geralmente a lista de destinos óbvios de praia mais próximo de nós. No entanto, a Europa reserva outros locais igualmente encantadores e mais baratos, que merecem ser descobertos.

Na galeria acima, preparada para o IOL pelo Stars Insider, exploramos um destino ainda pouco explorado pelos turistas portugueses, que oferece uma abundância de praias paradisíacas, ideais para os dias quentes de verão. Mas não só: também proporciona uma riqueza de atrações turísticas para aqueles que apreciam passeios culturais.

Situado no sudeste da península balcânica, este país é reconhecido pela sua maravilhosa costa ao longo dos mares Adriático e Jónico. Falamos da Albânia, cujas praias estão entre as bonitas do Mediterrâneo e onde se destacam locais como Kakome, Himara ou Borsh.

Outro argumento forte para visitar a Albânia é o custo de vida. De acordo com um artigo do Albania Tour Guide, uma refeição num restaurante local em Tirana, a capital, varia entre quatro e 10 euros. Já uma refeição num restaurante de excelência oscila entre os 15 e os 30 euros por pessoa. Uma estadia num hotel de luxo, por exemplo, pode custar apenas 80 euros por noite.

A gastronomia, as aldeias pitorescas e o clima quente durante o verão tornam a Albânia o destino ideal para visitar nas próximas férias. Com águas cristalinas, as praias albanesas são consideradas um autêntico tesouro na Europa. O clima - com uma temperatura média 25 graus - complementa as paisagens deslumbrantes.

Para os que não se contentam apenas com praia nas férias, a Albânia oferece uma variedade de experiências. Repleta de antigos castelos, igrejas e zonas montanhosas com trilhos para caminhadas, o país promete ser o cenário de uma viagem de sonho.

Para voar para Tirana, capital da Albânia, não terá voos diretos a partir de Portugal. As rotas mais frequentes implicam escalas na Alemanha.