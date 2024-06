Este é um dos destinos de sonho mais incríveis e baratos para os portugueses

Praia do Creiro

Aqui fala-se português, as paisagens são deslumbrantes, as águas cristalinas, a cultura fascinante e os hotéis maravilhosos. Falamos de Cabo Verde, o arquipélago de dez ilhas vulcânicas onde vive um povo irmão dos portugueses. A língua oficial é o português, mas o povo fala o caloroso crioulo que é a alma da música única, que deixa qualquer visitante rendido.

As praias de Cabo Verde levam muitos turistas ao arquipélago. A Ilha do Sal, por exemplo, é famosa pelas suas praias de areia branca e águas cristalinas. Já Santa Maria é uma das praias mais populares, com um areal enorme e onde se praticam desportos aquáticos como o windsurf e kitesurf. Além disso, existem pacotes de viagens de uma semana que incluem voos diretos, alojamento em regime de tudo incluído a partir dos 700 euros, o que faz deste um dos destinos paradisíacos mais acessíveis para os portugueses.

Mas todos sabemos que não é só de praia que vive Cabo Verde. A terra que viu nascer gigantes como Cesária Évora, Bana ou Tito Paris, é feita de música, de ancas dançantes e de géneros musicais que misturam muito do que é ser português com a alma africana. Morna, coladeira ou funaná: não podemos sair de Cabo Verde sem ouvir e dançar aquilo que de melhor se produz na música cabo-verdiana.

Música e praia garantidas, é na gastronomia que se encerram os argumentos para visitar este país outrora colonizado por Portugal. Aqui podemos comer a tradicional cachupa, um dos pratos mais conhecidos do país, e que faz lembrar o tradicional Rancho à Portuguesa, mas este feito com milho. Mas também há muito peixe (tem de experimentar o famoso caldo de peixe) e sobremesas divinais, acompanhados pela bebida tradicional pontche, um cocktail com rum local, lima e cravinho.

