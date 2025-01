Procura viagens baratas? Conheça um dos paraísos mais económicos da Europa (já há voos diretos)

Fonte: Stars Insider

Há excelentes notícias para quem está a planear férias para este verão: um dos destinos cada vez mais procurados pelos europeus já tem voos diretos da Easyjet a partir de Portugal. E se os voos têm preços muito atrativos quando do lado de lá nos esperam praias de sonho, o custo de vida no destino também é um excelente argumento.

Falamos da Albânia, país que merece ser descoberto, seja pela capital, Tirana, pela costa incrível composta de praias de águas transparentes e cálidas ou pelas paisagens verdejantes, lagos e lagoas que se intercalam no mapa com aldeias pitorescas.

Por isso, as novas rotas anunciadas pela Easyjet vão fazer da Albânia um destino que estará na nossa mente, a par das Canárias, Baleares, Itália ou Grécia quando se procuram praias paradisíacas mais perto de nós. As suas praias estão entre as bonitas da Europa e destacam-se locais como Kakome, Himara ou Borsh.

A partir do Porto, há já voos agendados a partir do final de março com valores a partir dos 60 euros, sendo que em julho os valores já aumentam para cerca de 150 euros. A partir de Lisboa, a Easyjet tem o primeiro voo agendado para 24 de junho, fazendo dois voos por semana, às terças-feiras e sábados.

Outro argumento forte para visitarmos a Albânia é o custo de vida. De acordo com um artigo do Albania Tour Guide, uma refeição num restaurante local em Tirana, a capital, varia entre 4 e 10 euros. Já uma refeição num restaurante de excelência oscila entre os 15 e os 30 euros por pessoa. Uma estadia num hotel de luxo, por exemplo, pode custar apenas 80 a 100 euros por noite.

Sem vistos, sem passaporte: um destino fácil para os portugueses

Os portugueses não necessitam de visto para entradas de turismo e curta duração, sendo suficiente a apresentação do cartão do cidadão ou passaporte, esclarece o Portal das Comunidades. Esta é outra vantagem deste destino, que fica agora a apenas três horas e meia de avião.

É um destino seguro?

“A cidade de Tirana é razoavelmente segura, tal como os centros urbanos e turísticos de Saranda, Dermi e Butrinto”, refere o portal diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros português. É preciso alguma cautela nos transportes públicos e o Governo desaconselha que passeie com valores.

As zonas montanhosas exigem mais cuidados: Os serviços de assistência e socorro médico, assim como as estradas, estão em más condições, havendo vias que inacabadas ou pouca iluminação.

