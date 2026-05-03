Está a planear as férias de verão em família? Então conheça os melhores destinos europeus

Lisboa e Porto estão no top 5 dos melhores destinos europeus para viajar com crianças, de acordo com uma pesquisa da TUI.

Outros artigos:



Com as férias de verão a aproximarem-se, escolher o destino ideal para a família, sobretudo quando existem crianças, nem sempre é uma tarefa fácil. É necessário conjugar as preferências dos adultos com as atividades das crianças para que todos possam aproveitar o tempo juntos.

Foi a pensar nisto que a TUI reuniu uma lista de locais na Europa que podem ajudar escolher o melhor destino para passar uns dias de lazez. Depois de analisar mais de 150 cidades e áreas costeiras, compilou um ranking dos melhores locais tendo em consideração aspetos como a variedade de atividades de lazer para crianças, incluindo parques temáticos, gelatarias, playgrounds e piscinas, entre outros; a diversidade de atividades para todas as idades; o número de acomodações adequadas para famílias; e ainda as condições climatéricas habituais para os meses de verão.

A pesquisa da TUI também inclui um conjunto de experiências familiares disponíveis no destino, um elemento que influencia cada vez mais o planeamento de férias. A pesquisa mostra que entre as famílias com crianças que regularmente reservam atividades durante suas viagens, mais de 66% reservam pelo menos duas. Além disso, os planos mais populares são os parques temáticos e as atividades de lazer em família (mais de 76%), seguidos por passeios de barco (quase 68%) e atividades ao ar livre (mais de 65%).

O top 5 agora apresentado resulta de uma seleção de destinos que, além de se destacarem pela atratividade turística, oferecerem experiências que unem adultos e crianças.

Top 5 de destinos para férias em família



1. Lisboa, Portugal. Com uma pontuação de 9,16 em 10, a capital portuguesa lidera o ranking, com resultados expressivos em todas as categorias analisadas. A cidade possui 17 parques e 37 hotéis familiares por 10 km², uma das maiores densidades do ranking. Além disso, a alta classificação (7,36/10) para lazer infantil reflete a variedade de opções disponíveis para as crianças.

Entre as mais de 200 excursões e atividades disponíveis no TUI Musement, as famílias podem encontrar opções para todos os gostos, como passeios de barco no Rio Tejo, visitas ao Oceanário ou ao estádio e museu do SL Benfica, por exemplo.

2. Nápoles, Itália. As agradáveis ​​temperaturas de verão (média de 25,2 °C), a variedade de atividades de lazer para crianças e as múltiplas formas de descobrir a cidade, fazem de Nápoles uma opção completa para famílias que procuram misturar cultura, diversão e sol, com mais de 150 experiências disponíveis no TUI Musement.

Visitas a pontos turísticos icónicos como Castelo de Santo Elmo ou explorar as misteriosas passagens do metropolitano de Nápoles, são algumas das opções para um passeio com crianças porque combinam entretenimento e cultura.

3. Porto, Portugal. A presença portuguesa neste ranking consolida-se com a presença do Porto (que teve uma pontuação de 9,01/10). A cidade tem 13 parques e 32 hotéis familiares por cada 10 km², oferecendo uma grande variedade de opções concentradas numa única área. Passeios ao longo do rio, aproveitar os amplos espaços verdes ou uma ida à praia de Matosinhos, são algumas das possibilidades para passar tempo de lazer em família.

A TUI Musement destaca uma visita à icónica Livraria Lello, cuja estética evoca o mundo de Harry Potter, bem como jogos de exploração para descobrir a parte antiga da cidade de uma forma divertida. Para quem deseja prolongar as férias, passeios de barco pelo Douro, para descobrir uma das paisagens mais emblemáticas de Portugal, é outra das opções a considerar

4. Catânia, Itália. Esta cidade siciliana combina património, praias e natureza e conseguiu uma classificação de 8,99 em 10, neste ranking. Com uma temperatura média de verão de quase 27°C, as famílias podem fazer passeios pelo centro barroco da cidade, descobrir algumas das baías mais bonitas da Sicília ou aproveitar as excursões ao Monte Etna, uma experiência muito interessante para crianças pelo aspeto de aventura e descoberta.



5. Barcelona, ​​Espanha. A cidade espanhola teve uma pontuação de 8,92/10, e destaca-se pela combinação entre lazer urbano, espaços ao ar livre e ofertas culturais para todas as idades.

Tem um grande número de parques e espaços verdes por quilómetro quadrado, e visitas a locais como o Parque Güell ou a Casa Batlló e La Pedrera, obras de Gaudí, despertam a imaginação dos mais pequenos. Uma visita ao Parque PortAventura também pode ser contemplada nos planos de estadia das famílias que se deslocam a Barcelona.



Outras possibilidades

A par deste top 5, a pesquisa da TUI inclui ainda outras opções adequados para famílias que procuram sol, atividades ao ar livre e aventuras pensadas para crianças. Rodes, na Grécia, destaca-se pelo clima ameno e pela alta classificação em atividades para crianças (7,08/10), como, por exemplo, os cruzeiros temáticos para famílias.

Do Chipre, figuram no ranking locais como Pafos e Limassol graças à sua combinação de praias tranquilas e atividades para famílias, enquanto na Turquia destacam-se Side pela alta concentração de acomodações familiares, com 33 hotéis desse tipo por cada 10 km², e Marmaris (que completa o top 10), uma opção que combina bom tempo, praias extensas e muitas atividades.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders