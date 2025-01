Este destino é um conto de fadas real para férias de sonho em qualquer altura do ano

As filas, multidões e barulho de parques temáticos podem ser um verdadeiro pesadelo. E é por isso que nos deixámos encantar por uma sugestão de um casal criador de conteúdos de viagens, que nos transporta através de um verdadeiro conto de fadas na Suíça.

Falamos de um hotel em Braunwald, uma aldeia sem carros situada no coração das montanhas suíças, a 1h30 do Aeroporto de Zurique, um cenário absolutamente idílico e onde qualquer família é feliz. Chama-se Märchenhotel e consegue combinar escorregas, parques infantis, animais à janela com o silêncio e a paz que só as montanhas conseguem trazer. Um destino incrível em qualquer altura do ano, seja com neve ou com colinas verdejantes.

A experiência partilhada pelo casal de jornalistas de viagens que visitaram o Märchenhotel na sua página de Instagram (@roamaroox), mostra-nos como este local é especial. “Quando dizemos ‘hotel de família’, referimo-nos a um hotel especificamente desenhado para famílias que querem explorar e brincar num dos ambientes mais impressionantes do planeta. Não se trata apenas de um ‘kids club’ ou de uma piscina familiar, cada canto e recanto foi projetado para uma criança e/ou um dos pais”, escreveram.

“Foi incrivelmente reconfortante encontrar um lugar pensado para esta fase intensa da vida”, afirmaram.

O hotel conta com uma pequena quinta, onde as crianças podem interagir livremente com alpacas, lamas, coelhos, cabras, porquinhos-da-índia e galinhas. No inverno, é maravilhoso ter acesso a uma piscina interior aberta 24 horas por dia, equipada com um circuito estilo Tarzan, e uma piscina infinita ao ar livre, com uma vista deslumbrante sobre as montanhas.

Os quartos, escrevem os jornalistas, estão cuidadosamente decorados e com um circuito exterior que permite que cabras surjam nas janelas, em visitas adoráveis.

Há serviço de babysitting incluído e regime de meia-pensão, com menus adaptados para crianças. O entretenimento para os mais novos é garantido com um castelo insuflável, parques infantis com escorregas e baloiços, além de campos de ténis e uma pista para trotinetes, criando assim um verdadeiro paraíso de diversão em família.

Uma aldeia sem carros

O mais encantador de Braunwald é tratar-se de uma aldeia sem carros, acessível apenas por teleférico a partir de Linthal. Consegue imaginar o silêncio? Após chegar à estação de teleférico em Braunwald, terá de caminhar 10 minutos até ao hotel.

