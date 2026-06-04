Viagem a dois? Estes são os melhores destinos de férias

A primeira viagem a dois pode revelar muito sobre a dinâmica de uma relação. Diferenças aparentemente simples, como a vontade de dormir até mais tarde, a preferência por dias de praia em vez de visitas a museus ou a necessidade de momentos de silêncio antes do jantar, podem tornar-se pequenos testes à compatibilidade do casal.
A ideia não é assim tão invulgar. Segundo uma sondagem da Booking.com realizada no ano passado, mais de dois terços dos viajantes britânicos admitiram que fariam uma viagem com o objetivo de avaliar a compatibilidade com o parceiro.
Neste contexto, a escolha do destino pode ganhar um peso maior. É precisamente esse o ponto de partida do novo índice Couples’ Holiday Success, criado pela terapeuta relacional e sexual Georgina Vass, em parceria com a marca de moda Pour Moi.
O ranking avalia fatores como o stress associado às multidões, a acessibilidade económica, a segurança, o sono e o conforto, bem como a ligação emocional e a experiência proporcionada por cada destino, com o objetivo de identificar os locais mais indicados para uma primeira viagem em casal.
Cada destino foi classificado de 0 a 100 em cada um dos fatores, de forma a criar uma pontuação média e, no total, o Lago de Garda, em Itália, ficou em primeiro lugar.
Segundo Vass, o Lago de Garda obteve uma pontuação de 100 em “ligação emocional”, graças às suas paisagens deslumbrantes e ao potencial para relaxar. Também teve uma pontuação elevada em “sono e conforto”. Situado no norte de Itália, é facilmente acessível a partir de Milão, Veneza ou Verona.
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O segundo lugar foi atribuído a outro destino lacustre: Bled, na Eslovénia. Segue-se Essaouira, em Marrocos, que obteve a pontuação mais alta em acessibilidade económica entre todos os destinos do top 10. Aqui, os casais podem relaxar junto à praia, explorar a medina fortificada classificada pela UNESCO ou desfrutar de um tratamento num hammam.
Em quarto lugar surge Giethoorn, nos Países Baixos. Muito apreciada como destino para uma escapadinha de um dia, a aldeia é conhecida por só poder ser percorrida de barco ou de bicicleta.
A fechar o top cinco está Kotor, no Montenegro. Aqui, os casais podem subir até à fortaleza para desfrutar de vistas espetaculares sobre a baía e passear pelo centro histórico classificado pela UNESCO.
Conheça os 20 melhores destinos para umas férias em casal:
- Lago de Garda, Itália
- Bled, Eslovénia
- Essaouira, Marrocos
- Giethoorn, Países Baixos
- Kotor, Montenegro
- Tulum, México
- Santorini, Grécia
- Costa Amalfitana, Itália
- Seicheles
- Veneza, Itália
- Dubrovnik, Croácia
- Queenstown, Nova Zelândia
- Cinque Terre, Itália
- Verona, Itália
- Quioto, Japão
- Marraquexe, Marrocos
- Positano, Itália
- Madeira, Portugal
- Zanzibar, Tanzânia
- Ilhas Faroé, Dinamarca
Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.