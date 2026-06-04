Viagem a dois? Estes são os melhores destinos de férias

Esta piscina enche-se de água do mar e já está aberta: a alternativa aos dias de trânsito para a praia

O paraíso não fica apenas no estrangeiro: esta praia portuguesa tem água azul-turquesa e areia branca

Entre falésias douradas e águas cristalinas, esta praia portuguesa parece saída de um postal

Esqueça o México: esta praia tem água a quase 30 graus e é muito mais perto

A primeira viagem a dois pode revelar muito sobre a dinâmica de uma relação. Diferenças aparentemente simples, como a vontade de dormir até mais tarde, a preferência por dias de praia em vez de visitas a museus ou a necessidade de momentos de silêncio antes do jantar, podem tornar-se pequenos testes à compatibilidade do casal.

A ideia não é assim tão invulgar. Segundo uma sondagem da Booking.com realizada no ano passado, mais de dois terços dos viajantes britânicos admitiram que fariam uma viagem com o objetivo de avaliar a compatibilidade com o parceiro.

Neste contexto, a escolha do destino pode ganhar um peso maior. É precisamente esse o ponto de partida do novo índice Couples’ Holiday Success, criado pela terapeuta relacional e sexual Georgina Vass, em parceria com a marca de moda Pour Moi.

O ranking avalia fatores como o stress associado às multidões, a acessibilidade económica, a segurança, o sono e o conforto, bem como a ligação emocional e a experiência proporcionada por cada destino, com o objetivo de identificar os locais mais indicados para uma primeira viagem em casal.

Cada destino foi classificado de 0 a 100 em cada um dos fatores, de forma a criar uma pontuação média e, no total, o Lago de Garda, em Itália, ficou em primeiro lugar.

Segundo Vass, o Lago de Garda obteve uma pontuação de 100 em “ligação emocional”, graças às suas paisagens deslumbrantes e ao potencial para relaxar. Também teve uma pontuação elevada em “sono e conforto”. Situado no norte de Itália, é facilmente acessível a partir de Milão, Veneza ou Verona.

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O segundo lugar foi atribuído a outro destino lacustre: Bled, na Eslovénia. Segue-se Essaouira, em Marrocos, que obteve a pontuação mais alta em acessibilidade económica entre todos os destinos do top 10. Aqui, os casais podem relaxar junto à praia, explorar a medina fortificada classificada pela UNESCO ou desfrutar de um tratamento num hammam.

Em quarto lugar surge Giethoorn, nos Países Baixos. Muito apreciada como destino para uma escapadinha de um dia, a aldeia é conhecida por só poder ser percorrida de barco ou de bicicleta.

A fechar o top cinco está Kotor, no Montenegro. Aqui, os casais podem subir até à fortaleza para desfrutar de vistas espetaculares sobre a baía e passear pelo centro histórico classificado pela UNESCO.

Conheça os 20 melhores destinos para umas férias em casal:

Lago de Garda, Itália Bled, Eslovénia Essaouira, Marrocos Giethoorn, Países Baixos Kotor, Montenegro Tulum, México Santorini, Grécia Costa Amalfitana, Itália Seicheles Veneza, Itália Dubrovnik, Croácia Queenstown, Nova Zelândia Cinque Terre, Itália Verona, Itália Quioto, Japão Marraquexe, Marrocos Positano, Itália Madeira, Portugal Zanzibar, Tanzânia Ilhas Faroé, Dinamarca

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.