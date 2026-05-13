Imprensa internacional destaca cidade portuguesa com praias fluviais e castelo gótico

Refeições por 1 euro e hotéis de luxo por 3: "Esta é a cidade mais barata do mundo e quase ninguém fala dela"

BBC destaca esta cidade portuguesa como um dos destinos mais surpreendentes da Europa em 2026 (e não é Lisboa nem Porto)

A edição espanhola da revista National Geographic dá destaque a uma cidade portuguesa menos óbvia para os turistas. Com o título de “A cidade no centro de Portugal com praias fluviais e um castelo gótico às margens do Tejo”, o artigo refere que esta localidade se situa “numa colina discreta, a menos de um quilómetro da margem direita do Tejo” e que “preserva a sua história em camadas e um carácter moldado ao longo de milénios”.

A revista espanhola refere-se a Abrantes, que, com “as suas ruas íngremes e tranquilas olham para o rio, nas margens do qual os romanos garantiam existir ouro”.

“Ligada à necessidade de defender a linha do Tejo, esta localidade nasceu tal como hoje a conhecemos por ordem do primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques, em meados do século XII”, pode ler-se ainda no mesmo artigo. Os jornalistas espanhóis destacam “a fortaleza que protegia o território, o centro histórico repleto de miradouros, igrejas e espaços onde cultura, design e tradição se cruzam, bem como os recantos naturais banhados pelas águas do rio”, que fazem desta localidade um ponto de visita obrigatória, a apenas uma hora de locais como Vila Nova da Barquinha ou Tomar.

Os troços de muralha delimitados por torres ovais e semicirculares continuam de pé, tal como a igreja gótica de Santa Maria do Castelo. “Os arredores de Abrantes são tão imperdíveis quanto seu centro histórico”, pode ler-se no mesmo artigo. “Prova disso é a Aldeia do Mato, anterior ao século XIII. A construção da Barragem de Castelo do Bode em 1951 transformou seus arredores ao submergir grande parte de seus olivais, criando uma das maiores bacias de Portugal”, refere a National Geographic. Na margem esquerda do rio Zêzere está uma das praias fluviais mais procuradas da região.