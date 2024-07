Vai viajar? Não estrague os planos ao cometer estes erros no aeroporto

Esta vila algarvia com uma praia de sonho parece saída de um postal grego

Existem diversos pormenores que são ultimados nas últimas horas que antecedem uma viagem. Todo o cuidado é pouco para quem deseja chegar à hora certa ao voo e para que nada falhe. A preparação meticulosa é essencial para garantir uma experiência tranquila e sem sobressaltos.

Contudo, já se sabe que pequenos pormenores podem levar a grandes problemas. Por mais que se planeie com antecedência, fatores inesperados podem surgir e atrapalhar o início da sua viagem. Por isso, é fundamental estar atento a todos os detalhes e evitar erros comuns que muitos viajantes cometem.

Saiba que existem pequenos truques e práticas que podem ser adotados para que nada corra de forma errada e para que consiga desfrutar de uma tranquila viagem. Desde a organização da bagagem até ao cumprimento das regras de segurança, cada passo é importante para evitar contratempos.

Neste guia, preparado pelo Stars Insider para o IOL, são destacados os erros mais frequentes que os viajantes cometem no aeroporto e como evitá-los. Veja, na galeria acima, a lista completa desses erros e as melhores práticas para garantir que a sua experiência no aeroporto seja a mais tranquila e agradável possível.