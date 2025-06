Conhecido como "Maldivas da Europa", este destino é um sonho e poucos conhecem

Num recanto da Europa, com águas tão cristalinas que chegam a lembrar as Maldivas, existe um destino que ainda está livre das multidões típicas do verão europeu: Ksamil, uma vila costeira no sul da Albânia que tem vindo a ganhar popularidade entre os viajantes mais atentos.

Foi numa página do instagram, conhecida como @voeflyviagens, que partilharam este destino e mostrarm imagens que nos fazem querer ir visitar. Ksamil fica situada perto da cidade de Sarandë e do Parque Nacional de Butrint e oferece uma beleza natural, tranquilidade e preços surpreendentemente acessíveis.

Como chegar: voos baratos e acessíveis

Embora Ksamil não tenha aeroporto próprio, chegar até lá é relativamente simples. O aeroporto mais próximo é o de Tirana (TIA), a capital albanesa, com voos diretos ou com escala a partir de Lisboa por preços a partir de 107 euros ida e volta, segundo o Google Flights. A duração média do voo ronda as 3h30, embora muitas opções incluam escalas curtas.

De Tirana até Ksamil, o percurso terrestre demora cerca de 4 a 5 horas, seja de carro alugado, autocarro ou táxi. Outra opção é voar até Corfu (Grécia) e apanhar um ferry de 30 minutos até Sarandë, seguido de um curto trajeto até Ksamil.

Alojamento e Gastronomia

Em Ksamil, é possível encontrar alojamento para todos os bolsos. Segundo o Booking.com, os preços de hotéis de 3 estrelas rondam os 35 a 40 euros por noite. Quem prefere alugar um apartamento pode encontrar opções no Airbnb a partir de 10 euros/noite por pessoa.

A comida é uma deliciosa fusão de sabores mediterrânicos e balcânicos. Pratos tradicionais como byrek (folhado recheado), tave kosi (cordeiro com iogurte) ou peixe grelhado fresco são comuns nos restaurantes locais. Uma refeição completa pode custar entre 10 e 20 euros por pessoa, e há locais onde é possível comer marisco fresco por 5 a 10 euros.

Segundo o The Sun, bebidas como cervejas custam cerca de 2 a 3 euros, cocktails rondam os 7 a 10 euros e cafés ou sumos naturais não ultrapassam os 2 euros.

Atividades e praias: o que fazer em Ksamil

O maior atrativo de Ksamil são, sem dúvida, as suas praias de águas turquesa e calmas, ideais para famílias ou casais em busca de tranquilidade. É possível alugar caiaques, pranchas de paddle ou até jet skis, com preços a partir de 15 euros/hora e até 120 euros/hora para atividades mais motorizadas.

As ilhotas de Ksamil, localizadas a poucos metros da costa, são perfeitas para explorar a nado ou de barco. E para quem gosta de história e natureza, o Parque Nacional de Butrint, Património Mundial da UNESCO, fica a apenas 10 minutos de carro.