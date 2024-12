Este destino de sonho é pouco visitado por portugueses. E o risco de crime ou terrorismo é baixo

Localizada no sul do Cáucaso, a Arménia, embora sem acesso ao mar, é um destino fascinante que conquista os visitantes com as suas paisagens deslumbrantes e a riqueza histórica. Este país, que se destacou como o primeiro estado do mundo a adotar o cristianismo como religião oficial, no final do século III e início do século IV, também se orgulha de ser o lar da vinícola mais antiga do mundo, um verdadeiro marco cultural e histórico.

Em termos de segurança geral, o país apresenta uma ameaça terrorista baixa e um índice de criminalidade reduzido, sendo, no entanto, recomendada atenção aos carteiristas, especialmente em áreas movimentadas. Para maior segurança, evite transportar passaporte, cartões de crédito e títulos de viagem no mesmo local.

Antes de planear a sua viagem, no entanto, é importante estar atento a algumas recomendações do Ministério dos Negócios Estrangeiros português, disponibilizadas pelo Portal das Comunidades Portuguesas. Devido à persistência de tensões na região do Nagorno-Karabakh, após o conflito militar que teve lugar em 2020, são desaconselhadas quaisquer deslocações às zonas de fronteira da Arménia com o Nagorno-Karabakh, bem como às fronteiras com o Azerbaijão.

Clique na galeria acima, do Stars Insider, e descubra o que faz da Arménia um destino verdadeiramente único, repleto de beleza, história e cultura, sempre com as precauções necessárias para uma viagem segura e inesquecível.