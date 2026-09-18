Jornal britânico descobriu um dos segredos mais bem guardados em Portugal

Menos de 100 euros por 4 noites numa casa em frente à praia: é possível e fica mesmo aqui ao lado

83% dos portugueses sentem que as despesas de regresso às aulas foram maiores que em 2025

Do 'tubarão' europeu à revelação do Benfica: estes são os quatro novos reforços que Jorge Jesus chamou à Seleção Nacional

É um pequeno hotel escondido entre as vinhas do Douro e foi descrito pelo The Independent como um dos segredos mais bem guardados da região. A Casa do Rio, propriedade da Quinta do Vallado, surpreendeu uma jornalista que conhece Portugal há mais de duas décadas.

Localizada numa zona mais remota do Douro, perto de Vila Nova de Foz Côa, a Casa do Rio tem apenas 10 quartos, incluindo duas suites independentes integradas na paisagem das vinhas. O ambiente de privacidade e o enquadramento natural são alguns dos aspetos que mais impressionaram a jornalista Victoria Harper.

No artigo publicado esta semana, o The Independent conta que Harper, cujo marido é português, pensava conhecer bem o país depois de mais de 20 anos a visitá-lo. Mas foi preciso chegar ao Douro para descobrir este recanto que descreve como uma espécie de segredo entre quem conhece verdadeiramente a região.

Um hotel escondido entre as vinhas

A Casa do Rio apresenta uma arquitetura contemporânea, com referências ao estilo moderno de meados do século XX, mas integrada na paisagem tradicional do Douro.

A localização é, aliás, uma das grandes atrações. As vinhas sobem pelas encostas junto ao rio, formando os característicos socalcos da região, enquanto o hotel permanece afastado das estradas e do movimento.

Para a jornalista, a sensação é de isolamento total. Durante a estadia, descreve manhãs passadas a caminhar pelas vinhas, mergulhos na piscina infinita e piqueniques junto ao rio, com possibilidade de andar de canoa ou paddleboard.

O The Independent destaca também a gastronomia e os vinhos da Quinta do Vallado. Os jantares incluem opções de carne, peixe e vegetarianas, acompanhadas por vinhos produzidos pela propriedade.

“Um dos segredos mais bem guardados” do Douro

A publicação britânica compara o Douro a algumas das grandes regiões vinícolas internacionais, mas considera que ainda existe uma dimensão pouco conhecida da região: a possibilidade de ficar alojado no meio das vinhas, longe dos circuitos turísticos mais tradicionais.

A Casa do Rio é apresentada precisamente como esse tipo de lugar. Um espaço discreto, rodeado pela paisagem do Douro, onde a ideia é abrandar o ritmo e desfrutar da envolvente.

O hotel dispõe ainda de spa, com massagens, banho de vapor e tratamentos de vinoterapia, embora a jornalista destaque sobretudo a piscina, as caminhadas e a possibilidade de simplesmente ficar a contemplar a paisagem.

No final da experiência, há um detalhe que resume bem o espírito do local: segundo o The Independent, um dos pedidos mais frequentes dos hóspedes é saber se podem ficar mais uma noite.

Quanto custa ficar neste “segredo”?

Segundo o artigo britânico, os quartos começam nos cerca de 309 euros por noite na época baixa, entre novembro e abril, enquanto na época alta o preço parte dos cerca de 479 euros.

Os valores correspondem aos preços indicados pelo The Independent no momento da publicação e podem, entretanto, sofrer alterações.