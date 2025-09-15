Facebook Instagram
O chalet de fim de semana com que sonhávamos neste outono fica tão perto de Lisboa

Entre paisagens de serra e o conforto de um espaço rústico e moderno, este é o sítio ideal para um fim de semana nos dias mais frios
Hoje às 11:12
O outono não é desculpa para não ir passar um fim de semana fora. Com os dias frios e nublados, tudo o que queremos é conforto. O Chalet do Galo, situado no Monte Granja Nova, em Montargil, a menos de uma hora de Lisboa, é ideal para ser o refúgio perfeito nessa altura.

Este alojamento de turismo rural combina o charme rústico com um toque moderno e acolhedor. O espaço, rodeado de natureza, é ideal tanto para um fim de semana a dois como para famílias ou grupos de amigos que querem aproveitar o silêncio da serra e a proximidade de trilhos pedestres e miradouros.

Com lareira, decoração minimalista e uma vista incrível para a serra, o Chalet do Galo convida a momentos de descanso e conforto. Para quem gosta de experiências gastronómicas, a região também oferece vinhos locais e restaurantes com pratos típicos, perfeitos para completar a escapadinha.

Ficar no Chalet do Galo pode custar a partir de apenas 52 euros por noite. Este valor pode variar consoante a época e os serviços incluídos, tornando-se uma opção acessível para uma escapadinha de fim de semana. Veja aqui os preços.

