Esqueça as viagens caras e longas: esta praia europeia é paradisíaca e tem água a quase 30 graus

Muito mais barato do que o Algarve! Influencer mostra as contas para ir a destino de sonho

Se está à procura de um destino paradisíaco para as próximas férias, há opções mais económicas e com voos mais curtos. É o caso da praia de Nissi, em Chipre, situada perto do centro da pitoresca localidade de Agia Napa, e recentemente eleita Melhor Praia da Europa de 2024 pela seguradora britânica Quotezone.

Esta praia de areia dourada oferece águas cristalinas e quentes, noites agradáveis, boa gastronomia e um ambiente seguro. Com cerca de 600 metros de extensão, é conhecida pelas águas calmas e sem ondas, protegidas do vento - ideal para famílias com crianças e praticantes de desportos aquáticos. A praia tem Bandeira Azul e conta com vigilância entre abril e outubro.

A temperatura da água é um dos maiores atrativos. Em agosto pode atingir os 28ºC, com registos acima dos 29ºC. Em junho e setembro varia entre os 24ºC e 27ºC e, mesmo em outubro, ultrapassa os 25ºC. Julho é o mês mais quente, com máximas médias de 32ºC e mínimas de 24ºC, garantindo noites de verão quentes.

Onde ficar?

A região oferece várias opções de alojamento, desde hotéis de luxo até alternativas mais acessíveis. É possível encontrar quartos duplos por cerca de 100 euros por noite, e estadias em hotéis de cinco estrelas rondam os 250 euros.

Como chegar?

A forma mais prática de chegar é através do aeroporto internacional de Larnaca, com voos disponíveis a partir de várias cidades europeias, como Milão ou Barcelona. A viagem até Nissi Beach demora cerca de 40 a 50 minutos de carro, e é possível alugar um veículo ou utilizar transportes públicos. Pesquise no Google Flights as melhores opções de voos baratos.

Como Chipre faz parte da União Europeia, basta apresentar o cartão de cidadão válido para entrar no país. Segundo o Portal das Comunidades, recomenda-se manter os cuidados habituais de segurança, como guardar os documentos e valores num local seguro.

O que dizem os viajantes?

No TripAdvisor, os visitantes descrevem Nissi como “espetacular”, destacando a limpeza da água, a areia dourada e a proximidade de bares e restaurantes. É especialmente recomendada para famílias e casais, graças ao ambiente tranquilo e à variedade de atividades disponíveis.