Facebook Instagram
Dicas

Cristina Ferreira foi para viagem de duas semanas com uma mala de cabine. E mostrou-nos como consegue estar sempre gira

Cristina Ferreira passou duas semanas de férias com apenas uma mala de cabine e um saco e revelou o truque para caber tudo na mala
IOL
Há 2h e 38min
Descobrimos uma praia de sonho que fica a 1h30 de Portugal (e não precisa de ir de avião)

Cristina Ferreira esteve de férias durante duas semanas e passou pelo Quénia, Maldivas e Sri Lanka. Para estas férias, a apresentadora da TVI decidiu não levar malas grandes, apenas uma mala de cabine e um saco.

Vários seguidores perguntaram-lhe como conseguiu levar tanta roupa e calçado para duas semanas, e Cristina Ferreira decidiu mostrar o seu segredo num vídeo:

"E a mala? Cá está o vídeo. Não vos quis chatear muito mas os truques são estes: vestidos finos, que se dobram bem e ocupam pouco espaço. Não usei 3 sequer. Roupa de praia também fácil de conjugar, páreos, camisas de linho, também não usei tudo. Calções de ganga com várias partes de cima. Resulta sempre. Não usei tudo. 6 biquínis, muitas cuecas, 2 macacões de treino, meias, 2 carteiras pequenas, um cinto. Trouxe 3 calças, para aeroporto e Safari. 2 casacos, um vestido no aeroporto, outro na mala. 3 chinelas, 1 botas, 2 saltos altos, 2 ténis, os maiores uso aeroporto. Jóias e Dyson no saco do João. Necessaires para os 2 na mochila do João. Podia ficar mais uma semana de férias e não repetia roupa."

O truque, explica a apresentadora do Dois às 10, está em levar roupas finas e dobrá-las bem na mala. Os sapatos, por exemplo, foram levados num saco extra, o que permitiu que tudo coubesse na mala de cabine.

Com este método, a apresentadora provou que é possível fazer férias prolongadas com pouca bagagem e ainda assim estar sempre elegante.

RELACIONADOS
Descobrimos uma praia de sonho que fica a 1h30 de Portugal (e não precisa de ir de avião)
A pensar nas férias de 2026? Esqueça as Caraíbas: esta praia tem água a 30 graus e fica na Europa
Parece as Maldivas mas fica na Europa. Este destino é ideal para as férias de 2026
Férias em 2026? Este paraíso de água quente fica a menos de 2 horas de Portugal
É mais barato do que ir para o Algarve: o destino perfeito para as suas férias de 2026 está aqui
Mais Vistos
00:00:50
Dois às 10
Menino de 11 anos mata o pai depois de lhe ser retirada a consola de jogos
tvi
00:05:25
Dois às 10
Regresso de férias traz surpresa a Cristina Ferreira. Cláudio Ramos surge com um detalhe que escapou a todos
tvi
00:06:46
1ª Companhia
Noélia emociona recrutas ao falar do irmão que morreu: «Foi uma bênção. Ele é uma estrela...»
tvi
00:01:22
1ª Companhia
Comandante Moutinho rendido à coreografia cómica que os recrutas prepararam
tvi
Destaques IOL
Saude
Este é o segredo para continuar a comer pão todos os dias sem engordar
Dicas
Diga adeus à humidade nos armários: estes desumidificadores estão com mega promoção e custam 1 euro
Canalização
Regiões com frio extremo: como evitar que os canos congelem por dentro
Ginásio
Ginásios apanham multa de 150 mil euros por usar música indevidamente
Mais Lidas
Guerra
Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes
cnn
Guerra Ucrânia
Rússia "esgotou stock" de blindados da Guerra Fria para substituir os mais de 9 mil que perdeu desde a invasão na Ucrânia
cnn
Dois às 10
Rodrigo Castelhano perdeu o pai durante a lua de mel. A frase que lhe disse antes da viagem ainda hoje o magoa
tvi
Benfica
Benfica perto de renovar com José Neto e Anísio, mas ainda longe de Banjaqui
maisfutebol
Inglaterra
«Amorim pode estar em casa a pensar: "O que raio estou a ver destes jogadores"»
maisfutebol
Humidade
Humidade e bolor nas paredes: esta espuma poderosa do Pingo Doce resolve em 10 minutos