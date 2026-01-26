Cristina Ferreira foi para viagem de duas semanas com uma mala de cabine. E mostrou-nos como consegue estar sempre gira

Cristina Ferreira esteve de férias durante duas semanas e passou pelo Quénia, Maldivas e Sri Lanka. Para estas férias, a apresentadora da TVI decidiu não levar malas grandes, apenas uma mala de cabine e um saco.

Vários seguidores perguntaram-lhe como conseguiu levar tanta roupa e calçado para duas semanas, e Cristina Ferreira decidiu mostrar o seu segredo num vídeo:

"E a mala? Cá está o vídeo. Não vos quis chatear muito mas os truques são estes: vestidos finos, que se dobram bem e ocupam pouco espaço. Não usei 3 sequer. Roupa de praia também fácil de conjugar, páreos, camisas de linho, também não usei tudo. Calções de ganga com várias partes de cima. Resulta sempre. Não usei tudo. 6 biquínis, muitas cuecas, 2 macacões de treino, meias, 2 carteiras pequenas, um cinto. Trouxe 3 calças, para aeroporto e Safari. 2 casacos, um vestido no aeroporto, outro na mala. 3 chinelas, 1 botas, 2 saltos altos, 2 ténis, os maiores uso aeroporto. Jóias e Dyson no saco do João. Necessaires para os 2 na mochila do João. Podia ficar mais uma semana de férias e não repetia roupa."

O truque, explica a apresentadora do Dois às 10, está em levar roupas finas e dobrá-las bem na mala. Os sapatos, por exemplo, foram levados num saco extra, o que permitiu que tudo coubesse na mala de cabine.

Com este método, a apresentadora provou que é possível fazer férias prolongadas com pouca bagagem e ainda assim estar sempre elegante.