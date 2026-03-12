Facebook Instagram
Destinos na Europa onde se pode viajar por menos de 100 euros

Estes são os destinos mais baratos para viajar na Europa, onde é possível explorar cidades históricas, cultura e gastronomia sem gastar uma fortuna
IOL
Hoje às 10:45
Já a planear as férias de verão? Não se esqueça: chega às 'Maldivas portuguesas' por menos de 2 euros

Viajar pela Europa não precisa de custar uma fortuna. Com voos baratos, hospedagem acessível e destinos fora do circuito turístico tradicional, é possível explorar cidades históricas, paisagens deslumbrantes e experiências culturais únicas gastando muito menos do que se imagina. Seja para um fim de semana prolongado ou uma escapadinha mais longa, há opções para todos os gostos e por menos de 100 euros em voos e estadia.

De Varsóvia a Sofia, de Budapeste a Belgrado, são cidades cheias de história, vida noturna animada e atrações imperdíveis, com preços de alimentação e hospedagem que tornam a viagem acessível a qualquer carteira. E a melhor parte é que muitos destes destinos podem ser combinados entre si, permitindo criar roteiros variados sem aumentar significativamente o orçamento. Percorra a galeria acima e veja os destinos baratos.

Para poupar ainda mais, algumas estratégias simples fazem toda a diferença: voar a meio da semana, reservar com antecedência, pesquisar em modo anónimo, comparar preços em plataformas de viagens, e aproveitar promoções relâmpago de companhias low cost. Evitar os meses mais caros (junho a setembro) e optar por períodos como outubro, novembro ou março. 

