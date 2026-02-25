Refeições por 1 euro e hotéis de luxo por 3: "Esta é a cidade mais barata do mundo e quase ninguém fala dela"

Prepare as suas férias de verão: esta praia tem água a 30 graus e fica na Europa

Se está a pensar nas suas férias de 2026 e quer descobrir destinos onde cada experiência custa quase nada, há uma cidade que se destaca: hotéis de luxo por apenas 3 euros, refeições locais por 1 euro e transportes públicos quase gratuitos.

O criador de conteúdos @francktravels partilhou no seu Instagram este destino surpreendente, onde é possível juntar cultura, conforto e preços inacreditáveis numa só viagem: Kuala Lumpur, na Malasyia.

Nesta cidade, a experiência começa logo no alojamento. Segundo Franck Travels, é possível ficar em apartamentos de luxo com piscina infinita e vistas deslumbrantes por apenas 3 euros por noite, uma oportunidade quase inacreditável para quem procura conforto sem gastar muito.

A gastronomia local é outro destaque: com apenas 1 euro pode saborear pratos típicos repletos de sabor e autenticidade, permitindo explorar a cultura da cidade à mesa sem comprometer o orçamento. Além disso, os transportes públicos são extremamente acessíveis, tornando fácil visitar os principais pontos turísticos da cidade por menos de 1 euro.

Para os amantes de cultura e arquitetura, a cidade oferece templos históricos e edifícios futuristas que parecem saídos de um filme, muitos deles com entrada gratuita. É, segundo Franck, “uma cidade subestimada que vale mesmo a pena conhecer”.

Kuala Lumpur surge assim como um destino ideal para férias em 2026, combinando experiências únicas com preços surpreendentemente baixos. Quem quiser explorar a Ásia a partir daqui, ainda pode voar com a AirAsia para outros destinos asiáticos a preços muito acessíveis, tornando a cidade não só um destino de férias, mas também um ponto de partida estratégico para aventuras pelo continente.

Esta descoberta prova que é possível juntar conforto, cultura e aventura numa viagem económica, mostrando que nem sempre os destinos mais baratos deixam de ser inesquecíveis.