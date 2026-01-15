Parece as Maldivas mas fica na Europa. Este destino é ideal para as férias de 2026

Andamos todos a usar de forma errada a almofada de viagem e nem sabíamos

No sul da Albânia, existe uma vila costeira que tem conquistado os viajantes mais atentos: Ksamil. Com águas cristalinas que lembram as famosas Maldivas, este refúgio ainda preserva a tranquilidade longe das multidões típicas do verão europeu, oferecendo paisagens deslumbrantes e preços surpreendentemente acessíveis.

O destino ganhou destaque nas redes sociais, através da página de Instagram @voeflyviagens, que partilhou imagens de praias lindissimas que nos faz querer ir visitar. O mar azul-turquesa faz qualquer um sonhar com umas férias neste recanto europeu. Ksamil está situada perto da cidade de Sarandë e do Parque Nacional de Butrint, Património Mundial da UNESCO, combinando natureza, história e sossego.

Como chegar e onde ficar

Embora Ksamil não tenha aeroporto próprio, chegar até lá é simples. O aeroporto mais próximo é o de Tirana, capital da Albânia, com voos diretos ou com escala a partir de Lisboa, com preços desde 107 euros ida e volta. Pode ver no Google Flights. A viagem de Tirana até Ksamil demora entre 4 a 5 horas, podendo ser feita de carro alugado, autocarro ou táxi. Outra alternativa é voar até Corfu, na Grécia, e apanhar um ferry de 30 minutos até Sarandë, seguido de um curto trajeto até Ksamil.

A vila oferece alojamentos para todos os orçamentos: hotéis de 3 estrelas custam entre 35 e 40 euros por noite, enquanto apartamentos no Airbnb podem ser encontrados a partir de 10 euros por pessoa.

Gastronomia e preços acessíveis

A cozinha local combina sabores mediterrânicos e balcânicos. Pratos tradicionais como byrek (folhado recheado), tave kosi (cordeiro com iogurte) ou peixe fresco grelhado são comuns nos restaurantes. Uma refeição completa custa entre 10 e 20 euros por pessoa, sendo possível encontrar marisco fresco por 5 a 10 euros. Bebidas como cerveja rondam os 2 a 3 euros, cocktails entre 7 e 10 euros, e cafés ou sumos naturais não ultrapassam 2 euros.

Praias e atividades

O maior encanto de Ksamil são, sem dúvida, as suas praias de águas calmas e cristalinas, perfeitas para famílias ou casais que procuram sossego. É possível alugar caiaques, pranchas de paddle ou jet skis, com preços desde 15 euros/hora até 120 euros/hora para atividades motorizadas.

As ilhotas de Ksamil, localizadas a poucos metros da costa, são ideais para explorar a nado ou de barco. Para os amantes de história e natureza, o Parque Nacional de Butrint, a apenas 10 minutos de carro, oferece uma experiência única, combinando património cultural e beleza natural.