Os direitos que todos os passageiros de avião têm e que quase ninguém conhece

Poucos passageiros sabem, mas existem direitos que podem garantir refeições, hotel e até compensações em dinheiro quando o seu voo é atrasado, cancelado ou está cheio. Saiba tudo aqui
IOL
Hoje às 10:14
Podia ser nas Maldivas, mas fica no Algarve e é super simples chegar a este paraíso

Muitos passageiros desconhecem que, ao comprarem um bilhete de avião, passam a ter direitos específicos que podem ser reclamados até três anos depois da viagem.

Os criadores de conteúdos sobre viagens @rafaelandfranck reuniram algumas das situações mais comuns e partilharam no TikTok, em que pode exigir apoio ou compensação:

  • Voo atrasado 2 horas: Se o seu voo tiver um atraso de pelo menos duas horas, tem direito a uma refeição paga pela companhia aérea.
  • Voo cancelado, atrasado mais de 3 horas ou lotado: Se não conseguir embarcar por qualquer um destes motivos, tem direito a uma compensação monetária, que pode ser bastante elevada.
  • Atraso superior a 4 horas durante a noite: Não precisa de passar a noite no aeroporto: tem direito a hotel, transporte e alimentação suportados pela transportadora.
  • Proteção extra para a bagagem: Se quiser evitar que a sua mala de porão sofra danos, pode pedir que seja registada como “frágil” e sem qualquer custo adicional.

Os criadores recomendam o uso de plataformas como a Skycop para garantir que recebes as compensações de forma rápida e segura, com possibilidade de prioridade ao usar o código “RF”.

Estes direitos aplicam-se em voos que ocorram dentro ou a partir da União Europeia e são garantidos por lei — só tem de os conhecer para poder reclamar.

