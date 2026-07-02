Há uma localidade em Espanha que parece Veneza. Mas tem praia e é deslumbrante

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Se está a pensar nas próximas férias e procura um destino diferente sem sair da Península Ibérica, há uma localidade espanhola que merece entrar na lista. Chama-se Empuriabrava e é muitas vezes apelidada de "Veneza espanhola". A diferença? Além dos canais, tem uma extensa praia de areia dourada banhada pelo Mediterrâneo.

Situada na Costa Brava, na província de Girona, Empuriabrava distingue-se por uma rede de cerca de 25 quilómetros de canais navegáveis, que atravessam grande parte da urbanização. Muitas das casas têm cais privados, permitindo aos proprietários atracar o barco praticamente à porta de casa, um cenário que faz lembrar a famosa cidade italiana.

Mas este destino vai muito além dos canais. A praia de Empuriabrava estende-se por mais de um quilómetro e é uma das mais procuradas da região durante o verão, graças às águas calmas, ao areal amplo e ao passeio marítimo repleto de restaurantes, cafés e esplanadas.

Para quem gosta de atividades ao ar livre, também não faltam opções. Passeios de barco pelos canais, desportos aquáticos, ciclismo e caminhadas fazem parte da oferta. Nas proximidades encontra-se ainda o Parque Natural dos Aiguamolls de l'Empordà, uma das zonas húmidas mais importantes da Catalunha, ideal para observar aves e desfrutar da natureza.

Outro dos grandes atrativos da localidade é a marina, considerada uma das maiores marinas residenciais da Europa. Ao longo do ano, recebe embarcações de várias dimensões e contribui para o ambiente descontraído e sofisticado que caracteriza a vila.

Para os portugueses, Empuriabrava pode ser uma excelente alternativa às praias mais concorridas do Mediterrâneo, combinando descanso, paisagens diferentes e um ambiente que mistura o charme dos canais com a tranquilidade da Costa Brava. É um daqueles destinos que surpreendem quem o visita pela primeira vez e que facilmente fica na memória.